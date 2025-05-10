باكستان تفتح مجالها الجوي بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الهند

خبرني - أعلنت هيئة الطيران الباكستانية السبت، إعادة فتح مجالها الجوي "أمام جميع الرحلات" بعد إعلان إسلام أباد ونيودلهي وواشنطن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

وقبل أيام، أغلقت باكستان عددا من مطاراتها ثمّ أعادت فتحها، كما أغلقت مجالها الجوي، على خلفية الهجمات والهجمات المضادة مع جارتها الهند، في خضمّ أسوأ مواجهة عسكرية بينهما منذ عقود.