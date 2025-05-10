باكستان تفتح مجالها الجوي بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الهند

باكستان تفتح مجالها الجوي بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الهند
خبرني - أعلنت هيئة الطيران الباكستانية السبت، إعادة فتح مجالها الجوي "أمام جميع الرحلات" بعد إعلان إسلام أباد ونيودلهي وواشنطن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.
وقبل أيام، أغلقت باكستان عددا من مطاراتها ثمّ أعادت فتحها، كما أغلقت مجالها الجوي، على خلفية الهجمات والهجمات المضادة مع جارتها الهند، في خضمّ أسوأ مواجهة عسكرية بينهما منذ عقود.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين