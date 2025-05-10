اتهامات هندية بخرق باكستان وقف إطلاق النار

خبرني - اتهم مصدر حكومي هندي باكستان بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه السبت مع الهند بعد أربعة أيام على مواجهة عسكرية حدودية بين البلدين.

وأفاد صحافيون بسماع دوي انفجارات قوية مساء السبت في سريناغار، كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير (شمال غرب)، حيث انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن السبت، أن الهند وباكستان وافقتا على "وقف إطلاق نار كامل وبشكل فوري"، بعدما تبادلتا الهجمات وأطلقت كل منهما النار على منشآت عسكرية للأخرى.

وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال "بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار كامل وبشكل فوري. أهنئ كلا البلدين على الاحتكام للمنطق السليم والفطنة الكبيرة".

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار عبر منصة إكس، السبت، أن إسلام آباد ونيودلهي وافقتا على "وقف إطلاق نار بمفعول فوري"، عقب إعلان بهذا الشأن من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتتبادل القوتان النوويتان القصف منذ الأربعاء عندما نفّذت الهند ضربات جوية على مواقع داخل باكستان على خلفية هجوم دموي استهدف سياحا في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير أواخر نيسان/أبريل.