وزير الطاقة يتفقد مشروع المنغنيز في وادي عربة
عمان 10 أيّار (بترا)- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، مشروع المنغنيز في منطقة وادي أم غضاه، في منطقة وادي عربي، جنوبي الأردن.
وأكد الخرابشة، خلال زيارته، أهمية المشروع لاستكشاف خامات المنغنيز؛ تماشياً مع طلب الأسواق العالمية لسلسلة من المعادن الاستراتيجية، حيث يعد المنغنيز واحدا منها ضمن العناصر الحرجة المهمة والمطلوبة عالميا وتدخل بشكل أساسي في صناعات الصلب والبطاريات المستخدمة في تخزين الطاقة والصناعات المعدنية والطبية.
وأكد أن إطلاق هذه المشاريع يأتي في إطار توجّه الوزارة لإعادة الزخم لقطاع التعدين؛ سعيا لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتوسّع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.
وأوضح الخرابشة أن المرحلة الأولى من المشرع الذي انطلق مطلع العام الحالي ويستمر حتى نهايته، يشمل إعداد الدراسات المعدنية والتصوير المجهري لنوعية خام المنغنيز والعناصر المرافقة له.
وبيّن أن الشواهد الأولية للخام أظهرت وجود نسب من تراكيز تراوحت بين 30 بالمئة إلى أكثر من 55 بالمئة ضمن طبقة من صخور الرمل الأركوزي في وادي أم غضاه الذي يقع شمال مدينة العقبة بحوالي 100 كم، حيث يستهدف المشروع مساحة 15 كم2 تقريباً، لتحديد المستويات الأكثر نقاء من التمعدنات الرئيسية من المنغنيز والنيكل من خلال حفر آبار استكشافية تغطي كامل المنطقة، مشيرا إلى أنه جرى جمع عدة عينات صخرية وبدأ بالفعل تنفيذ خطة تشمل حفر عدة آبار باعمال تتجاوز 50 مترا ستنفذ قبل نهاية العام.
من جانبه، قال مدير الجيولوجيا والتعدين بالوزارة، هشام الزيود، إن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدة مشاريع استكشافية للمسح الجيوكيمائي في منطقة وادي شبيكة ومشاريع أخرى للتنقيب في منطقة وادي أم غضاه، بالإضافة لمشاريع ترقية السيلكا في منطقة دبة حانوت وتقييم خامات البازلت في شمال شرق المملكة.
وأضاف الزيود أنه استناداً إلى نتائج التحليل الأولية لعينات المنغنيز، فقد أظهرت وجود تراكيز مرافقة للنيكل تحاوزت 2000 جزء من المليون، بالإضافة لشواهد من عناصر الباريوم والنحاس تجاوزت 5000 جزء من المليون.
ورافق الخرابشة في زيارته التفقدية كل من مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين هشام الزيود، رئيس قسم التنقيب الجيولوجي معتصم حوامدة ، ورئيس قسم الحفر المهندس محمد ابو كشك ومجموعة من الجيولوجيين في الوزارة.
--(بترا)
م ف/أز/ هـ ح
10/05/2025 21:43:34
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