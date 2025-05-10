وزير الطاقة يتفقد مشروع المنغنيز في وادي عربة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 أيّار (بترا)- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، مشروع المنغنيز في منطقة وادي أم غضاه، في منطقة وادي عربي، جنوبي الأردن.

وأكد الخرابشة، خلال زيارته، أهمية المشروع لاستكشاف خامات المنغنيز؛ تماشياً مع طلب الأسواق العالمية لسلسلة من المعادن الاستراتيجية، حيث يعد المنغنيز واحدا منها ضمن العناصر الحرجة المهمة والمطلوبة عالميا وتدخل بشكل أساسي في صناعات الصلب والبطاريات المستخدمة في تخزين الطاقة والصناعات المعدنية والطبية.

وأكد أن إطلاق هذه المشاريع يأتي في إطار توجّه الوزارة لإعادة الزخم لقطاع التعدين؛ سعيا لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتوسّع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

وأوضح الخرابشة أن المرحلة الأولى من المشرع الذي انطلق مطلع العام الحالي ويستمر حتى نهايته، يشمل إعداد الدراسات المعدنية والتصوير المجهري لنوعية خام المنغنيز والعناصر المرافقة له.

وبيّن أن الشواهد الأولية للخام أظهرت وجود نسب من تراكيز تراوحت بين 30 بالمئة إلى أكثر من 55 بالمئة ضمن طبقة من صخور الرمل الأركوزي في وادي أم غضاه الذي يقع شمال مدينة العقبة بحوالي 100 كم، حيث يستهدف المشروع مساحة 15 كم2 تقريباً، لتحديد المستويات الأكثر نقاء من التمعدنات الرئيسية من المنغنيز والنيكل من خلال حفر آبار استكشافية تغطي كامل المنطقة، مشيرا إلى أنه جرى جمع عدة عينات صخرية وبدأ بالفعل تنفيذ خطة تشمل حفر عدة آبار باعمال تتجاوز 50 مترا ستنفذ قبل نهاية العام.

من جانبه، قال مدير الجيولوجيا والتعدين بالوزارة، هشام الزيود، إن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدة مشاريع استكشافية للمسح الجيوكيمائي في منطقة وادي شبيكة ومشاريع أخرى للتنقيب في منطقة وادي أم غضاه، بالإضافة لمشاريع ترقية السيلكا في منطقة دبة حانوت وتقييم خامات البازلت في شمال شرق المملكة.

وأضاف الزيود أنه استناداً إلى نتائج التحليل الأولية لعينات المنغنيز، فقد أظهرت وجود تراكيز مرافقة للنيكل تحاوزت 2000 جزء من المليون، بالإضافة لشواهد من عناصر الباريوم والنحاس تجاوزت 5000 جزء من المليون.

ورافق الخرابشة في زيارته التفقدية كل من مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين هشام الزيود، رئيس قسم التنقيب الجيولوجي معتصم حوامدة ، ورئيس قسم الحفر المهندس محمد ابو كشك ومجموعة من الجيولوجيين في الوزارة.

--(بترا)

م ف/أز/ هـ ح

10/05/2025 21:43:34