المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 أيار (بترا)- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم السبت، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وبيَّن المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم، وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل السبل والوسائل لمنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

--(بترا)

ن ن/أز/ هـ ح

10/05/2025 21:39:51