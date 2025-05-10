المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل
عمان 10 أيار (بترا)- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم السبت، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وبيَّن المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم، وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل السبل والوسائل لمنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
--(بترا)
ن ن/أز/ هـ ح
10/05/2025 21:39:51
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