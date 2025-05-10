المركز الكاثوليكي للدراسات يرحب بانتخاب البابا لاون الرابع عشر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 أيار (بترا)-أصدر المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن بياناً رحب فيه بانتخاب الكاردينال روبرت فرنسيس بريفوست، حبراً أعظم وبابا للكنيسة الكاثوليكية في العالم، ليصبح الخليفة السابع والستين بعد المئتين للقديس بطرس.

وقال البيان، الموقع من مدير المركز الأب رفعت بدر، إن هذا الانتخاب من قبل جمعية الكرادلة "الكونكلاف" التي اجتمعت على مدار يومين، يؤكد على جامعية الكنيسة، والتي تعد المؤسسة الروحية السائرة منذ ألفي عام، معربا عن أمله بأن يكون هذا الانتخاب، علامة على تقدير وتعاون أصحاب النيافة الكرادلة لشخص الكاردينال بريفوست الذي أرادوه حبراً أعظم.

وأضاف البيان أن المركز الكاثوليكي يأمل في أن يكون البابا الجديد لاون الرابع عشر، متميزاً بالعلم والفضيلة الذين تمتع بهما البابا لاون الكبير (440 - 461)، ومثبتاً للتعليم الاجتماعي للكنيسة الذي أرسى دعائمه وأسسه البابا لاون الثالث عشر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ولتستمر الكنيسة في العالم صوتاً معنوياً يدعو لاحترام حقوق العمّال والعدالة الاجتماعية وقيم السلام والمحبة وسط العالم وبين الشعوب.

وقال البيان إنّ تركيز قداسة البابا لاون الرابع عشر في كلمته الأولي التي أطل بها من شرفة الفاتيكان على قيم السلام وبناء الجسور والعدالة والانفتاح والحوار، تطمئن العالم بـأنّ سفينة الكنيسة، ستبقى دائماً مفتوحة الذراعين لتعزيز الكرامة الإنسانية والدعوة إلى إسكات صوت الحرب وإعلاء صوت الحوار بين الشعوب وبين أتباع الأديان.

إلى ذلك، أشاد الأب بدر برسالة التهنئة التي بعث بها جلالة الملك عبدالله الثاني باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، معرباً عن أصدق مشاعر التهنئة والمباركة، متمنيا له التوفيق في أداء رسالته النبيلة على رأس الكنيسة الكاثوليكية، ونشر السلام والوئام والتفاهم حول العالم.

وقال الأب بدر إن تهنئة جلالة الملك تبشر بأن المرحلة الجديدة ستشهد، بإذن الله، تطوّراً في علاقات الصداقة والعلاقات الرسمية بين المملكة الاردنية وحاضرة الفاتيكان، وأن يكون الأردن، كما هو دائماً، فاعلاً رئيساً في الدعوة إلى السلام والعدالة، في حوار الأديان والوئام بين أتباع الأديان وبالأخص بين المسلمين والمسيحيين في العالم والعربي وفي العالم.

وأعرب عن أمله في أن يحظى بلدنا المقدس بزيارة بابوية خامسة إلى "الأردن فجر المسيحية"، سيّما وأننا نعيش في هذه السنوات التحضيرات للعام 2030 حيث نحتفل بمرور ألفي عام على عمّاد السيد المسيح في مياه نهر الأردن.

--(بترا)

ع ح/أز/ هـ ح

10/05/2025 20:50:15