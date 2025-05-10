جامعة الأميرة سمية تُطلق مؤتمر تيدكس 2025

جامعة الأميرة سمية تُطلق مؤتمر تيدكس 2025
عمان 10 أيار(بترا)- افتتحت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، فعاليات مؤتمر جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (TEDxPSUT 2025) الذي يحاكي المؤتمر العالمي الشهير (TED) تحت شعار: "القوة الكامنة في الداخل"، بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات المحلية والدولية.
ويهدف المؤتمر إلى استكشاف القدرات الذاتية والكامنة لدى الأفراد، وتسليط الضوء على قوة التغيير من الداخل، عبر منصة حوارية ملهمة تجمع بين الإبداع والمعرفة.
وتنوعت موضوعات جلسات هذا العام لتشمل 3 موضوعات رئيسية، وهي: الذكاء العاطفي والمرونة النفسية، ابتكار مشاريع ذات أثر، الإرث والتفكير بعيد المدى.
وقالت الدكتورة أبو الهيجاء، بحسب بيان صحفي اليوم السبت للجامعة، إن ما يميز هذا المؤتمر أنه مساحة خصبة تتولد فيها الأفكار لتحدث التغيير، وشعار هذا العام "القوة في الداخل" يعكس إيمان الجامعة العميق بأن التغيير الحقيقي والمستدام يبدأ من الذات، من داخل كل فرد يمتلك الشجاعة ليحدث أثراً في عالمه".
وأضافت" أنه لا بُد من التوقف للإشادة بقيادة سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي كان لإيمانها العميق بقوة الشباب والمعرفة والحوار، الدور الأكبر في ترسيخ بيئة جامعية داعمة للابتكار ومبادرات مثل TEDxPSUT.
وأشارت الى الدور الريادي الذي تقدمه الجامعة على مستوى المنطقة، حيث كانت السباقة في استضافة فعالية TEDxSalon، وفي عام 2024، قامت بربط عمان بالعالم من خلال بث TEDxLive، من فانكوفر / كندا في تجربة عابرة للقارات.
كما ثمنت الدور الذي قاده الفريق التنظيمي ليحصد لقب أفضل فريق TEDx في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك في مؤتمر TEDxفيرونا / إيطاليا، إضافة إلى تمثيل الجامعات العربية TED Next في أتلانتا/ الولايات المتحدةالأميركية، كأول فريق جامعي من الشرق الأوسط يُشارك في هذا المحفل العالمي.
وأكدت أن هذه الإنجازات هي دلائل واقعية على ما يمكن أن يحدث حين نؤمن بقدرات الشباب، ومنحهم الفرصة والمساحة للنمو والتعبير، عندها فقط، يتجاوزون كل التوقعات.
ومن جانبه، أشار عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الدكتور رامي سالم، إلى أن المؤتمر يُنظم بالكامل من قبل طلبة الجامعة، ضمن تجربة تُحاكي نموذج TED العالمي، بهدف تعزيز الوعي والثقافة وتحفيز الأفكار التي تستحق أن تُنشر.
وأعربت رئيس منظمي المؤتمر، الطالبة تالا غنام، عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر من طلبة ومنظمين ومتحدثين ورعاة؛ حيث اتفق الجميع على أن الابتكار الذي تدعمه الجامعة هو الأساس الذي ترتكز عليه منصة TEDxPSUT.
--(بترا)
أ ر/أز/ هـ ح
10/05/2025 20:16:28
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