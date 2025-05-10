جامعة الأميرة سمية تُطلق مؤتمر تيدكس 2025

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 أيار(بترا)- افتتحت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، فعاليات مؤتمر جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (TEDxPSUT 2025) الذي يحاكي المؤتمر العالمي الشهير (TED) تحت شعار: "القوة الكامنة في الداخل"، بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات المحلية والدولية.

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف القدرات الذاتية والكامنة لدى الأفراد، وتسليط الضوء على قوة التغيير من الداخل، عبر منصة حوارية ملهمة تجمع بين الإبداع والمعرفة.

وتنوعت موضوعات جلسات هذا العام لتشمل 3 موضوعات رئيسية، وهي: الذكاء العاطفي والمرونة النفسية، ابتكار مشاريع ذات أثر، الإرث والتفكير بعيد المدى.

وقالت الدكتورة أبو الهيجاء، بحسب بيان صحفي اليوم السبت للجامعة، إن ما يميز هذا المؤتمر أنه مساحة خصبة تتولد فيها الأفكار لتحدث التغيير، وشعار هذا العام "القوة في الداخل" يعكس إيمان الجامعة العميق بأن التغيير الحقيقي والمستدام يبدأ من الذات، من داخل كل فرد يمتلك الشجاعة ليحدث أثراً في عالمه".

وأضافت" أنه لا بُد من التوقف للإشادة بقيادة سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي كان لإيمانها العميق بقوة الشباب والمعرفة والحوار، الدور الأكبر في ترسيخ بيئة جامعية داعمة للابتكار ومبادرات مثل TEDxPSUT.

وأشارت الى الدور الريادي الذي تقدمه الجامعة على مستوى المنطقة، حيث كانت السباقة في استضافة فعالية TEDxSalon، وفي عام 2024، قامت بربط عمان بالعالم من خلال بث TEDxLive، من فانكوفر / كندا في تجربة عابرة للقارات.

كما ثمنت الدور الذي قاده الفريق التنظيمي ليحصد لقب أفضل فريق TEDx في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك في مؤتمر TEDxفيرونا / إيطاليا، إضافة إلى تمثيل الجامعات العربية TED Next في أتلانتا/ الولايات المتحدةالأميركية، كأول فريق جامعي من الشرق الأوسط يُشارك في هذا المحفل العالمي.

وأكدت أن هذه الإنجازات هي دلائل واقعية على ما يمكن أن يحدث حين نؤمن بقدرات الشباب، ومنحهم الفرصة والمساحة للنمو والتعبير، عندها فقط، يتجاوزون كل التوقعات.

ومن جانبه، أشار عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الدكتور رامي سالم، إلى أن المؤتمر يُنظم بالكامل من قبل طلبة الجامعة، ضمن تجربة تُحاكي نموذج TED العالمي، بهدف تعزيز الوعي والثقافة وتحفيز الأفكار التي تستحق أن تُنشر.

وأعربت رئيس منظمي المؤتمر، الطالبة تالا غنام، عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر من طلبة ومنظمين ومتحدثين ورعاة؛ حيث اتفق الجميع على أن الابتكار الذي تدعمه الجامعة هو الأساس الذي ترتكز عليه منصة TEDxPSUT.

--(بترا)

أ ر/أز/ هـ ح

10/05/2025 20:16:28