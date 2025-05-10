إدارة السير تؤكد انخفاض الوفيات المرورية لعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 أيار (بترا)- أحيت مديرية الأمن العام فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، مستذكرةً الضحايا الأبرياء نتيجة الحوادث المرورية، ومؤكدةً أن الطريق إلى مجتمع آمن يبدأ من الالتزام والتقيد بقواعد المرور وثقافة مرورية سليمة.

وأكدت المديرية أن الأرقام حول الحوادث وأسبابها تمثل مرجعاً علمياً لتقييم العمل ومواصلة الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.

وأشارت إلى التراجع والانخفاض في أعداد الوفيات خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات المتخذة، دون التوقف عن بذل المزيد، فكل روح تُنقذ تصنع فارقاً.

وأظهرت الإحصاءات أن حوادث الدهس تصدّرت المشهد، إذ شكّلت 42.4 بالمئة من إجمالي الوفيات في عام 2024، وراح ضحيتها 230 شخصاً، ما يضع هذا النوع من الحوادث في طليعة الأولويات المرورية للعمل على تجنبها والتوعية حولها.

وفي هذا السياق، بيّن رئيس شعبة التحقيق المروري، المقدم المهندس شادي حداد، أن بعض الممارسات من السهل تجنبها تُرتكب باستهتار ودون انتباه، مثل عبور الطريق من أماكن غير مخصصة، أو القطع بشكل غير منتظم أو أثناء الانشغال بالهاتف، إضافة إلى عدم توقف بعض السائقين عند ممرات المشاة، وهي ممارسات أدّت إلى حوادث مميتة كان يمكن تفاديها بقليل من الوعي والمسؤولية.

وأضاف أن سلوكيات خطيرة أخرى تتكرر على الطرق، أبرزها قطع مسارات الباص سريع التردد، إذ تمر الحافلات بتردد زمني عالٍ قد يصل إلى عبور حافلة كل دقيقة واحدة في بعض المناطق، الأمر الذي يجعل قطعها غير آمن على الإطلاق.

وأشار إلى أنه ورغم الأخطاء التي قد يتحملها المشاة أحياناً إلا أن ذلك لا يعفي السائقين من مسؤولية الانتباه التام وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خاصة في المناطق المأهولة داخل المدن والقرى، أو على الطرق الخارجية التي تمر من خلال التجمعات السكانية، ويقع عليها الكثير من حوادث الدهس.

من جانبه، أكد مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، أن الأمانة تعمل بالشراكة مع إدارة السير على تطوير البنية التحتية المرورية، عبر إنشاء ممرات وجسور مشاة، وتثبيت الشواخص التحذيرية والإشارات الضوئية في النقاط الخطرة، مشيراً إلى تنفيذ مشروع نموذجي في منطقة جبل الحسين يشمل أرصفة ودرابزين ونقاط عبور منظمة، إضافة إلى مشاريع التوعية في المدارس.

وأشار إلى أن مشروع الباص سريع التردد زُوّد بكافة أدوات السلامة المرورية، من جسور ومصاعد كهربائية وإضاءة ليلية، مضيفاً أن الأمانة وعلى شبكة طرقها قامت بإنشاء 136 جسر مشاة داخل حدود العاصمة، وبأن هناك خطة متكاملة لإنشاء جسور مشاة جديدة حسب طبيعة الحاجة وسرعات الشوارع وسعتها.

وشددت مديرية الأمن العام على أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، تتطلب وعياً مجتمعياً عالياً، وتكاملاً بين التشريع والتطبيق والثقافة، في سبيل الحد من حوادث الطرق، وصون حياة الإنسان، وصولاً الى بيئة مرورية آمنة.

--(بترا)

ل م/أز/ هـ ح

10/05/2025 19:55:35