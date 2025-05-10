الهيئة الخيرية الهاشمية تباشر بتشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 أيار(بترا)- باشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتعاون مع الحملة الأردنية، بتشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة لتوفير الخبز للنازحين في ظل إغلاق المعابر وشح الطحين وغلاء الأسعار.

وقال بيان للهيئة، اليوم السبت، إن هذا المخبز سينتج يوميا بين (35 - 40 ألف) رغيف خبز لنصل فيها إلى آلاف العائلات".

--(بترا)

ج ب/أز/ هـ ح

10/05/2025 19:53:06