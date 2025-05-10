الهيئة الخيرية الهاشمية تباشر بتشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة

الهيئة الخيرية الهاشمية تباشر بتشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة
عمان 10 أيار(بترا)- باشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتعاون مع الحملة الأردنية، بتشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة لتوفير الخبز للنازحين في ظل إغلاق المعابر وشح الطحين وغلاء الأسعار.
وقال بيان للهيئة، اليوم السبت، إن هذا المخبز سينتج يوميا بين (35 - 40 ألف) رغيف خبز لنصل فيها إلى آلاف العائلات".
--(بترا)
ج ب/أز/ هـ ح
10/05/2025 19:53:06
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين