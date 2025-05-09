أعضاء بالمجلس الوطني:" البيان" شاهد على مسيرة الاتحاد ومرآة لتطلعات القيادة

MENAFN - Al-Bayan) أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، بدور صحيفة ((البيان)) ومساهماتها الكبيرة في تسليط الضوء على أهم المواضيع والملفات المحلية، بما يعكس التزام الصحيفة الحقيقي بقضايا الوطن والمواطن، فضلاً عن إبراز إنجازات المجلس الوطني الاتحادي، ومجهودات أعضائه في مناقشة أمل وتطلعات شعب الاتحاد، ونقل مداولاتهم تحت قبة البرلمان بكل موضوعية وشفافية.

وذكروا أن ((البيان)) وهي تضيء شمعة بدخولها عاماً جديداً تواصل دورها الكبير في ترسيخ مكانة الدولة على كافة الصعد والمستويات، ملبية طموحات قرائها وتتفاعل معهم أينما كانوا، سواء على المستوى المحلي أو العربي، مبرهنة لهم أنها تسير على ذات النهج الذي عهدوه فيها في مواكبة مسيرة التطور والحداثة، بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي عالمياً.

وقال سلطان سالم بن يعقوب الزعابي: على مدى 45 عاماً، سجّلت صحيفة ((البيان)) العريقة اسمها بحروف من نور في سجل الإعلام الوطني، لتكون واحدة من الصحف الرئيسية في الدولة، وصوتاً صادقاً ينقل نبض الوطن وهموم المواطن.

وتابع: لم تكن صفحات ((البيان)) مجرد أخبار تُروى، بل كانت شاهداً حياً على مسيرة الاتحاد، ومرآة صافية تعكس تطلعات القيادة الرشيدة، وتواكب إنجازات الوطن في شتى الميادين.

وأضاف: في السياسة، كانت صحيفة ((البيان)) عنوان الحكمة وبعد النظر، وفي الاقتصاد، مرجعاً للمعلومة الصادقة التي تعزز الثقة والاستثمار، وفي قضايا المجتمع، لامست احتياجات الناس وتفاصيل حياتهم، وكانت دائماً منصّة للحوار الهادف والبنّاء.

وتابع: اليوم، ونحن نحتفي بهذه المسيرة العريقة، نُبارك للقائمين عليها هذا النجاح المستحق، ونُثمّن جهودهم المخلصة في ترسيخ الرسالة الإعلامية الوطنية، محافظين على المصداقية، ومواكبين لطموحات القارئ في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه المنصات، تحية تقدير واعتزاز لصرح إعلامي وطني ما زال يواصل رسالته بكل أمانة وإبداع، مؤكدين أن الكلمة الصادقة ستبقى دائماً نبراساً يضيء دروب التنمية والوعي.

وقالت منى راشد طحنون: في عام 1980، انطلقت صحيفة البيان لتكون أكثر من مجرد صحيفة يومية؛ كانت صوت القارئ، ومرآة الوطن، ومنبراً يعكس نبض الشارع الإماراتي.

وتابعت: على مدار 45 عاماً، حافظت صحيفة ((البيان)) عبر المواضيع والأخبار التي تناولتها على موضوعية ومصداقية شاملة تتسق مع كافة الأطر والمفاهيم الإعلامية، كما واكبت في الوقت نفسه، تطورات المشهد الإعلامي بكل مهنية وابتكار.

وأردفت: لم تغب صحيفة ((البيان)) يوماً عن قضايا الناس، ولم تتخلّ عن دورها في دعم التنمية والوعي، بل ظلت صامدة في وجه التحولات، محافظة على ثقة قرائها، ومؤكدة أن الكلمة الصادقة ما زالت تجد طريقها في زمن كثرت فيه الضوضاء.

وأفادت ناعمة عبد الله الشرهان بأن صحيفة ((البيان)) تمثل واحدة من العلامات الفارقة في مسيرة الإعلام الوطني على مدى 45 عاماً، حيث كانت ((البيان)) شاهداً حياً على تطور دولة الإمارات، ومنصة صادقة تنقل نبض المجتمع وتواكب تحولات الدولة في كل الميادين.

وتوجهت بخالص التهنئة لأسرة تحرير ((البيان))، من قيادة وهيئة تحرير وكتاب ومراسلين، بمناسبة مرور 45 عاماً على صدورها، بمسيرة بدأت في مرحلة التأسيس، وتطورت مع تطور الوطن، أثبتت فيه أن الإعلام الهادف والمخلص هو شريك رئيس في بناء الدولة، ويسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وقيم الاتحاد عبر نقل صورة الإمارات إلى الداخل والخارج بمهنية رفيعة.

ولفتت إلى أن صحيفة ((البيان)) حرصت بجهود كوادرها الإعلامية على مرافقة الإنجازات في السياسة والاقتصاد والتعليم والمرأة والمجتمع، وواكبت تطلعات القيادة الرشيدة، حتى غدت مصدراً موثوقاً ومؤثراً للمعلومة.

وتابعت: ساهمت صحيفة ((البيان)) بفضل المواضيع التي طرحتها في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وإسهاماتها من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها، وإبراز مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، وتمنح صوتها مساحة للتأثير والنمو، وهذا الدور يعكس التزام الصحيفة الحقيقي بقضايا المجتمع وتنوعه وثرائه.

وقالت: نعتز بـ((البيان)) ونتطلع إلى أن تواصل مسيرتها الإعلامية المشرفة، حاملة لواء الصدق، ومتسلحة بالمسؤولية، لتبقى كما عهدناها دائماً منبراً يعكس نبض الإمارات، ويخدم رسالتها الحضارية عالمياً.

وقالت عائشة خميس الظنحاني: بكل فخر واعتزاز، أتقدم بأسمى كلمات الإشادة والتقدير لصحيفة ((البيان)) بمناسبة مرور 45 عاماً على انطلاقتها. مضيفة: ((البيان)) شكّلت خلال هذه العقود الماضية، منارة إعلامية رائدة، جسّدت المهنية، وأسهمت في توثيق مسيرة الوطن ونهضته، فهي ناقلة نبض المجتمع ومواكبةً لمتغيراته. وتابعت: لقد نجحت صحيفة ((البيان)) على مدار الـ 45 عاماً في أن تكون عين القارئ على الأحداث.

وجسر التواصل بين المسؤول والمجتمع، مستندة إلى رؤية إعلامية متقدمة، وقيم مهنية راسخة، وأقلام مبدعة جسدت روح الانتماء والالتزام بقضايا الوطن والمواطن من جهة، وساهمت بتوثيق منجزات دولة الإمارات ومواكبة تطورها المتسارع في مختلف الميادين من جهة أخرى.

كما ثمنت عالياً جهود جميع من أسهموا في بناء هذا الكيان الإعلامي الرائد، قيادةً وهيئة تحرير وصحفيين وموظفين. مضيفةً: أتمنى لصحيفة ((البيان)) مزيداً من التقدم والتأثير في المشهد الإعلامي العربي والعالمي، وهي تواصل مسيرتها بخطى واثقة نحو المستقبل، ودوام التألق والريادة في خدمة الكلمة الصادقة والإعلام.

وتوجهت مريم عبيد البدواوي، بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس صحيفة ((البيان))، بالشكر لكافة العاملين في الصحيفة على جهودهم في تقديم محتوى إعلامي ثري ومحفز، ساهم في دعم مبادرات الدولة والتعريف بمشاريعها وإنجازاتها الحضارية.

وقالت حشيمة ياسر العفاري: بمناسبة مرور 45 عاماً على صدورها، نُشيد بجريدة ((البيان)) التي أثبتت عبر مسيرتها أنها صوت القارئ الصادق، ومنبر الكلمة المسؤولة. ساهمت في نقل الحقيقة، وتعزيز الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، فكانت شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والنهضة الإعلامية في دولة الإمارات.

وقال الدكتور مروان عبيد المهيري: واكبت صحيفة ((البيان)) العديد من مراحل الحداثة والتطوير، حتى باتت اليوم متميزة في الأداء الإعلامي، شكلاً ومضموناً، بما يلبي رؤية وتوجهات قيادة دولة الإمارات.

وتابع: شهدت ((البيان)) العديد من التطورات التقنية في العالم، فأطلقت موقعها بحلة عصرية تفاعلية تشمل أحدث التقنيات في عالم الصحافة الإلكترونية، كما نجحت ((البيان)) في العديد من السنوات في أن يتصدر موقعها الإلكتروني العديد من المؤشرات ويحتل المركز الأول بين مواقع الصحف المحلية والعربية على مستوى الخليج والعالم العربي، التي لديها مواقع إلكترونية عبر الإنترنت من حيث عدد الزائرين.