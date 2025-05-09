باكستان تطلق عملية انتقامية ردا على (العدوان الهندي) .. ودوي انفجارات ضخمة في الهند

خبرني - أكدت مصادر أمنية أن الجيش الباكستاني بدأ "ردا انتقاميا على العدوان الهندي"، تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في مناطق مختلفة غرب الهند.

وذكرت المصادر الأمنية للتلفزيون الباكستاني أن الهجوم الانتقامي ضد الهند "يجري حاليا"، وقد أطلق عليه تسمية عملية "البنيان المرصوص".

وسُمعت صفارات الإنذار غرب الهند في كل من باثانكوت، وجالاندهار، وأمريتسار، وفيروزبور، وجامو، وسريناغار، وباتيندا.

أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم السبت، بان عدة انفجارات ضخمة سُمع دويها في مدينتي أمريتسار وجامو في الهند، عقب إعلان الجيش الباكستاني إطلاق عملية عسكرية ردا على "العدوان الهندي".

كما أشارت الوكالة إلى سماع دوي عدة انفجارات أيضا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وكان الجيش الباكستاني أفاد قبل ساعات بأن الجيش الهندي استهدفت ثلاث قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية.

ويشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير، في 22أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.

وتتهم الهند، باكستان بالوقوف وراء "الهجوم الإرهابي" في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير، بينما تنفى إسلام آباد تورطها في الهجوم، كما دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى إجراء تحقيق دولي حول الهجوم.