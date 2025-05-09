"تنفيذي دبي": " البيان" صوت القارئ ومرآة الحقيقة

MENAFN - Al-Bayan) ">استطلاع: وائل نعيم ونورا الأمير ورحاب حلاوة

تقدم أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة صحيفة ((البيان))، وإلى قرائها بمناسبة احتفالها بذكرى انطلاقتها الـ 45، التي صادفت العاشر من مايو 1980.

حيث عكست صوت القارئ وجسدت مرآة الحقيقة، من خلال حضورها كمنبر إعلامي وطني رصين، وباتت شريكاً أساسياً في مسيرة التقدم والوعي في دولة الإمارات، مؤكدين أنها أثبتت بفضل رؤيتها الثاقبة والتزامها الراسخ قدرة استثنائية في مواكبة التحولات الإعلامية والتقنية.

كما نجحت في ترسيخ قيم المهنية والموضوعية والنزاهة، ما يعكس رسالتها الوطنية الطموحة ودورها الحيوي في غرس ثقافة التسامح والتعايش والسلام في مجتمعنا.

ضاحي خلفان

دور محوري

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الدور المحوري الذي أدته ((البيان)) منذ تأسيسها في المشهد الإعلامي الوطني، قائلاً: ((45 عاماً من العطاء الصادق والكلمة المسؤولة، عامرة بالصدق والمهنية.

وشاهدة على مسيرة نهضة دولتنا الحبيبة))، مضيفاً: ((لقد كانت ((البيان)) على الدوام نبض الشارع، وصوت الحق، ومرآة المجتمع، تنقل الأخبار بصدق وأمانة، وتواكب التطورات برؤية ثاقبة، وتسهم بفاعلية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية)).

وتوجّه بخالص التهاني والتبريكات إلى أسرة ((البيان)) الكريمة، قيادة وكتّاباً وصحفيين وعاملين، على هذا الإنجاز الكبير والمسيرة الحافلة بالإنجازات، مشيداً بجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية.

معتبراً إياهم شركاء في التنمية وصناعاً للرأي المستنير، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار والنجاح في مسيرتها الإعلامية الرائدة، وأن تظل منبراً حراً ومسؤولاً يخدم الوطن والمواطن، ويسهم في إعلاء كلمة الحق والحقيقة.

عبدالله البسطي

بوصلة للقيم

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: ((لطالما كان الإعلام شريك المشاريع الحضارية الطموحة ومنصة قصص النجاح الملهمة، ولطالما شكلت الصحافة منارة للفكر وبوصلة للقيم وديواناً للمحطات التاريخية والمنجزات النوعية، ومسيرة صحيفة ((البيان)) الإماراتية جسدت منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها من دبي قبل 45 عاماً هذه الرسالة بكل أبعادها وتجلياتها ومسؤولياتها)).

وأضاف: ((اليوم أضحت ((البيان)) لسان حال دبي، بتميّزها وتفرّدها ومهنيتها، لتروي يومياً بالخبر والرأي والمعلومات الموثّقة والإحصاءات الدقيقة المكتسبات الاستراتيجية التي تحققها دبي لإنسانها ومجتمعها برؤية القيادة الحكيمة.

فهنيئاً لصحيفة ((البيان)) وأسرة عملها المتفانية موقعها الريادي في المنظومة الإبداعية التي يزهو بها المشهد الإعلامي المزدهر في دبي ودولة الإمارات، وتقديرنا لكل العاملين فيها على جهودهم في خدمة رسالة الإعلام المبتكر والهادف والمسؤول والملتزم تجاه المجتمع والوطن)).

عبدالرحمن آل صالح

مسيرة رائد

وتقدم معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إلى أسرة صحيفة ((البيان)) بأصدق التهاني في ذكرى مرور 45 عاماً على تأسيسها، قائلاً: ((إن هذه الأعوام شكّلت مسيرة إعلامية رائدة أثبتت خلالها الصحيفة مكانتها منبراً موثوقاً به يعكس تطورات المشهد الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات)).

وأكد أن ((البيان)) لطالما لعبت دوراً محورياً في تسليط الضوء على الإنجازات المالية والاقتصادية للإمارة وحكومتها، وأسهمت عبر سياساتها التحريرية الواعية في دعم استراتيجيات النمو والتنمية الاقتصادية على مدى العقود الماضية، التي رسمت ملامحها القيادة الرشيدة برؤية ثاقبة وحكمة سديدة، وذلك من خلال تناولها المتعمق لمختلف التحولات الاقتصادية وتطورات الأسواق)).

وقال: ((يعكس التزام ((البيان)) بتقديم محتوى موضوعي ومتطور رؤية دبي الطموحة ومسيرتها نحو الريادة الاقتصادية، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نعرب عن تقديرنا للجهود المستمرة للصحيفة في تعزيز الوعي الاقتصادي على المستويين المحلي والإقليمي.

وإبراز المكانة العالمية لإمارة دبي بوصفها وجهة مالية واستثمارية رائدة، متمنين لها المزيد من التميز والنجاح في أداء رسالتها الإعلامية، ومواصلة دورها في دعم مسيرة التنمية والابتكار التي تقودها دبي ودولة الإمارات عموماً نحو آفاق أرحب في المستقبل)).

عبد الله المري

صرح وطني

وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، صحيفة ((البيان))، قيادة وإدارة وكوادر إعلامية، بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لتأسيسها، والتي رسخت خلالها مكانتها صرحاً إعلامياً وطنياً رائداً أسهم في صناعة الوعي المجتمعي.

وأضاف: ((لقد شكلت صحيفة ((البيان))على مدار العقود الماضية شريكاً استراتيجياً فاعلاً لشرطة دبي، بما قدمته من تغطيات مهنية، ومعالجة إعلامية واعية للقضايا الأمنية والمجتمعية.

وبما يعزز نشر ثقافة احترام القانون، ويُمكّن مؤسسات الدولة من إيصال رسائلها إلى أفراد المجتمع بكل مصداقية وشفافية، في إطار من التكامل البناء بين الإعلام والأنظمة المؤسساتية)).

وأشاد بالمحتوى الإعلامي المتطور لصحيفة ((البيان))، الذي يواكب التغيرات السريعة في المجالات الإعلامية، والمنصات الإلكترونية التي توفرها للقراء، والتي تواكب توجهات الإعلام الجديد والسريع في نقل المعلومات على مستوى العالم.

واختتم: ((نعرب عن خالص تقديرنا لأسرة ((البيان))، ونشد على أياديهم لمواصلة مسيرة العطاء والتميز، سائلين الله عز وجل أن يوفقكم لمزيد من النجاحات، وأن تبقى ((البيان)) منبراً إعلامياً صادقاً وملهماً، يعلي من شأن الكلمة، ويخدم قضايا الوطن، ويعكس تطلعاته المستقبلية بثقة واقتدار)).

مطر الطاير

طرح مهني

وهنأ معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، صحيفة ((البيان)) بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيسها، متمنياً لها مزيداً من التقدم والنجاح، معرباً عن اعتزازه بعلاقة الشراكة بين الهيئة و((البيان)).

مشيداً بدورها المحوري في تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والمجتمع، واحترافيتها ومهنيتها العالية والتزامها بالطرح المهني للمواضيع والأحداث المحلية التي تهم المجتمع، الأمر الذي أكسبها ثقة واحترام قرائها.

وقال: إن صحيفة ((البيان))، منذ قرار التأسيس، وصدور العدد الأول منها، رسّخت مكانتها المرموقة في الوسط الإعلامي المحلي والعربي والعالمي، مستندة إلى إرث كبير من المصداقية في الطرح، ومنطلقة من رؤى وطنية طموحة، تعكس المسيرة التنموية التي تعيشها دولة الإمارات في ظل قيادتها الاستثنائية.

وأضاف: ((تعد صحيفة ((البيان)) شريكاً استراتيجياً مهماً لهيئة الطرق والمواصلات، ويتجسد ذلك فـي مواكبتها لمسيرة الهيئة وأنشطتها وأحداثها ومشاريعها، ومعبّرة بكل صدق عن رؤيتها واستراتيجيتها، كما تسهم ((البيان)) في تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والمجتمع من خلال تسليط الضوء على متطلبات التنمية الشاملة في الإمارة.

وفي المقابل التعريف بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات؛ ما يرفع من مستوى الوعي المجتمعي ويعزز المساعي لتحقيق النتائج المرجوة من المشاريع والخدمات المقدمة)).

وأعرب عن تمنياته للصحيفة، والقائمين عليها، مزيداً من التقدم والنجاح، وترسيخ سمعتها مؤسسة ومنصة إعلامية رائدة في المهنية والموضوعية والاحترافية وتحقيق المزيد من المكاسب المهنية في قادم الأيام.

سلطان بن سليم

نموذج عالمي

وتقدم سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بخالص التهاني والتبريكات لصحيفة ((البيان)) والعاملين بها بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، متمنياً للصحيفة المزيد من التقدم ومواصلة ما حققته من نجاحات خلال العقود الأربعة الماضية، حتى أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً للإعلام الهادف والراقي، مواكبة بذلك توجيهات قيادتنا الرشيدة في شكلها ومضمونها وتطورها الدائم.

وتابع: ((خلال السنوات السابقة نجحت صحيفة ((البيان)) في مواكبة نهضة وتطور دولة الإمارات، فكانت ولا تزال محل ثقة القراء والمتابعين، وأحد أهم المصادر للأخبار الدقيقة والسريعة والموثوقة.

وقد شهدنا التطورات الكبيرة والمتميزة التي طرأت على الصحيفة منذ أول إصدار لها حتى اليوم، حيث بدأت صحيفة ورقية تقليدية مطبوعة، واليوم نتصفحها بنسختها الرقمية والذكية على مختلف منصات التواصل والإعلام)).

وقال: ((لقد وثقت صحيفة ((البيان)) إنجازات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المحلية والعالمية، وكانت الناقل الرسمي لأخبارنا ورسائلنا الإعلامية، ولم تتوانَ قط في توفير التغطيات السريعة والدقيقة والحصرية والموثوقة لمختلف الأنشطة والفعاليات.

وقد أظهر طاقمها الاستثنائي حرفية عالمية ومهنية عالية في تناول التحليلات الصحفية وإبراز إنجازات الدولة، وتعزيز موقع دبي الريادي على خريطة الصحافة العالمية)).

ووجّه بن سليم تحية شكر لصحيفة ((البيان)) والقائمين عليها على مواكبتهم الدائمة وحسهم المسؤول وحرصهم على نقل المشهد بطريقة موثوقة واحترافية، واهتمامهم بنشر وتوثيق أهم محطاتنا وإنجازاتنا.

سعيد الطاير

مسيرة العطاء

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((أتقدم بخالص التهاني إلى أسرة صحيفة ((البيان)) بمناسبة مرور 45 عاماً على انطلاقتها، وتمثل هذه المناسبة رمزاً لمسيرة إعلامية حافلة بالعطاء، رافقت خلالها ((البيان)) مسيرة التحوّلات التنموية في دبي ودولة الإمارات، بدءاً من القطاع الاقتصادي وصولاً إلى الاجتماعي والثقافي.

حيث تمكنت الصحيفة، عبر محتواها الثري وتحليلاتها الاستشرافية، من ترسيخ مكانتها منصة إعلامية رائدة تجسّد المهنية والابتكار، وتعكس نبض المجتمع وتطلعات العصر بموضوعية قل نظيرها، بما تقدمه من محتوى ثري وتحليلات عميقة تواكب تطلعات القرّاء وتعكس نبض المجتمع وروح العصر)).

وثمّن الشراكة المتميزة بين هيئة كهرباء ومياه دبي و((البيان))، حيث تواكب جهودنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير البنية التحتية الذكية، وتسلط الضوء على إنجازات الهيئة ومبادراتها الطموحة، لا سيما في مجالات الاستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، وتطوير بنية تحتية متقدمة تواكب الخطط العمرانية والاقتصادية الطموحة للإمارة، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.

وأضاف: ((نعتز بالدور الريادي الذي تضطلع به صحيفة ((البيان))، ونهجها الإعلامي المسؤول والمتميز، ونتمنى لها ولفريق عملها دوام التوفيق والريادة، لمواصلة دورها المحوري في دعم جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، بما يسهم في تعزيز سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين، وترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، ومركزاً عالمياً للاقتصاد، والاستثمار والتجارة والسياحة)).

واختتم، قائلاً: ((نطمح إلى تطوير شراكتنا مع ((البيان)) انسجاماً مع توجهات الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، حيث نؤمن بأن شراكتنا ستكون حاسمة في مواكبة جهودنا لتسريع تحقيق الحياد الكربوني.

وترسيخ نموذج دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر العالمي. ونتمنى للصحيفة وفريق عملها الاستمرار في ريادة المشهد الإعلامي بمسؤولية، والإسهام في كتابة فصل جديد من فصول التقدّم الذي تعيشه دولتنا الحبيبة تحت قيادتنا الرشيدة)).

محمد المري

محطة إعلامية

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، نقف اليوم أمام محطة إعلامية مضيئة، احتضنت مسيرة الوطن، وروت قصص إنجازه بصدق واحتراف على مدى خمسة وأربعين عاماً، إنها ((البيان))؛ منبر الكلمة المسؤولة، وصوت الإمارات الذي لم يتغيّر في التزامه، ولا تراجع عن دوره.

وتقدم باسمه وباسم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بخالص الشكر وعميق التقدير إلى جميع العاملين في صحيفة ((البيان))، قيادة وصحفيين، على ما قدموه من أداء إعلامي رصين، عكس تطلعات الدولة، وأسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الهوية والانتماء.

وذكر أن ((البيان)) تعد شريكاً استراتيجياً للمؤسسات الحكومية في إيصال رسائلها للمجتمع، ومسانداً حقيقياً في دعم مسيرة التنمية الوطنية. وبمهنية عالية، أسهمت في بناء صورة ذهنية إيجابية لدولة الإمارات محلياً وعالمياً، مستندة إلى القيم التي نؤمن بها في إقامة دبي؛ الشفافية، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية، مثمناً في هذا السياق كل قلم حر صادق شارك في تشكيل هذه المسيرة، ونتطلع إلى مزيد من التكامل والتعاون في المستقبل، بما يعزز حضور الإعلام الوطني ويخدم رسالة الدولة ومؤسساتها في بناء غدٍ أكثر إشراقاً.

مروان بن غليطة

منبر موثوق

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة: ((إن صحيفة ((البيان)) أثبتت منذ تأسيسها قبل 45 عاماً، وطيلة هذه العقود، مكانتها بوصفها منبراً موثوقاً يعكس نبض إمارة دبي، والمجتمع الإماراتي.

وواكبت عبر مسيرة حافلة بالعطاء الإعلامي المتميز رحلة النهضة والتنمية الشاملة والرائدة لدبي، وكانت خير ناقل لإنجازات ونجاحات الإمارة والدولة، وللصورة المشرقة التي نشرتها إلى جمهور المنطقة والعالم، برسالة إعلامية هادفة متوازنة وواضحة الأركان، تليق بتطلعات الوطن وطموحاته العالمية)).

وأضاف: ((استطاعت ((البيان)) بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، والرؤية التي تأسست من أجلها، والتزامها بالمصداقية والشفافية والموضوعية أن تكون نموذجاً رائداً في الصحافة الإماراتية والعربية، حيث كانت مرآة لنقل صوت المجتمع الإماراتي، ومنارة إعلامية لترسيخ قيمنا وثقافتنا، والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة))،..

وهنأ ((البيان)) وفرق عملها على المسيرة الناجحة التي جعلت منها منبراً إعلامياً وجسراً يربط بين المؤسسات والجمهور، محافظة على نهجها الذي يجمع بين المهنية والتجديد، لتواكب المتغيرات السريعة في عالم الإعلام، وتقدم محتوى يعكس تطلعات ورؤية إمارة دبي للمستقبل.

حمد عبيد المنصوري

وتوجّه حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، بخالص التهنئة إلى إدارة التحرير وكل العاملين في هذا المنبر الإعلامي الذي كرّس اسمه علماً من أعلام الكلمة المعبّرة عن قيم الحقيقة والوعي الصادق وخدمة الوطن.

وقال: ((على امتداد مسيرة بناء الوطن، كانت ((البيان)) تواكب، وتدعم، وتحشد الطاقات، مستندة إلى فريق محترف من الإعلاميين المتميزين، ممكن كانوا على الدوام في الصفوف الأولى للمؤتمرات والفعاليات والمناسبات الوطنية، يتسابقون في بث المعلومة، ونشر المعرفة، وتعزيز اللحمة الوطنية، ولأنها تقرن القول بالفعل.

فقد كانت ((البيان)) سباقة في تبني أحدث التقنيات الرقمية للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من القرّاء محلياً وعربياً، ونجحت بذلك في إيصال صوت دبي والإمارات إلى أوسع مدى، تاركة بصمتها في قصة دبي الملهمة، التي جعلت منها المدينة الحلم والنموذج الذي يراود الملايين حول العالم)).

وتمنى المنصوري لـ((البيان)) الغرّاء مواصلة مسيرة النجاح، وأن تحافظ على ريادتها في مسيرة صنع المستقبل، وخدمة الوطن الغالي.

ضاحي خلفان:

مرآة المجتمع تنقل الأخبار بصدق وتواكب التطورات برؤية ثاقبة

عبدالله البسطي:

لسان حال دبي بتميّزها وتفرّدها تروي يومياً المكتسبات الاستراتيجية

عبد الرحمن آل صالح:

تسليط الضوء على الإنجازات المالية والاقتصادية للإمارة

عبدالله المري:

صرح وطني رائد أسهم في صناعة الوعي المجتمعي

مطر الطاير:

احترافية ومهنية عالية والتزام في طرح المواضيع والأحداث

سلطان بن سليم:

نموذج عالمي للإعلام الهادف مواكبة لتوجيهات قيادتنا

سعيد الطاير:

نهج مسؤول ودور محوري في دعم جهود المؤسسات الحكومية

محمد المري:

محطة إعلامية مضيئة احتضنت مسيرة الوطن وروت قصص إنجازه

مروان بن غليطة:

خير ناقل للإنجازات والصورة المشرقة إلى المنطقة والعالم

حمد المنصوري:

سباقة في تبني التقنيات وإيصال صوت دبي للعالم