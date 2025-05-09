بالفيديو .. زميل تاليسكا في فنربخشه يحاول الاعتداء عليه
خبرني - شهدت مباراة فنربخشه ومضيفه باشاكشهير (4-1) التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة 35 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، حادثة مثيرة بين لاعبي الفريق الضيف.
بدأت الواقعة بعد أن سدد المخضرم البوسني إيدين دجيكو مهاجم فريق فنربخشه، كرة من داخل مناطق الجزاء بعيدة فوق مرمى باشاكشهير، ليرد المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي السابق الفعل بشكل غاضب على زميله.
وفي حين حاول دجيكو تهدئة الموقف بعد أن لعب تلك التسديدة بشكل سيئ، ظهر تاليسكا وكأنه يواصل التشكي، ما أزعج القائد الصربي دوشان تاديتش الذي توجه نحو البرازيلي وحاول ضربه فيما كان بقية لاعبي فنربخشه يحاولون منعه من ذلك.
يذكر أن أندرسون تاليسكا غادر فريق النصر السعودي في يناير 2025، للانضمام إلى فنربخشه، وسجل 9 أهداف خلال 13 مباراة في دوري "السوبر ليغ" حتى الآن، كما سجل 3 أهداف في 3 مباريات بمسابقة كأس تركيا.
ويحتل فريق فنربشخه المركز الثاني برصيد 78 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن المتصدر غلطة سراي.
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