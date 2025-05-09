زهير حبيل: بيئة العمل مع فريق الحالة مثالية

زهير حبيل: بيئة العمل مع فريق الحالة مثالية
أكد الكابتن زهير حبيل مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الحالة، بأنه تم التركيز خلال فترة الاستعداد لمباراتي الملحق أمام سماهيج على الناحيتين الفنية والنفسية، بحيث تم تحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس، ليتمكن الفريق من الظهور بأفضل صورة ممكنة.
وأوضح الكابتن زهير حبيل في تصريح خاص لـ«ملحق أخبار الخليج الرياضي»: بدأت الصعوبات بعد انتهاء المباراة الأولى، حيث تأثر بعض اللاعبين من الاحتكاكات القوية مع الفريق المنافس، إضافة إلى الفارق الزمني القصير بين المباراتين، وبالتالي عمدنا خلال هذه الفترة القصيرة على تكثيف عملية الاستشفاء للاعبين، ليتمكنوا من الرجوع لحالتهم الطبيعية قبل المواجهة الثانية الحاسمة.
وأضاف زهير حبيل قائلا: الهدف الذي سعى إليه الفريق هو التواجد في المربع الذهبي، ولكن الحظ عاندنا، ولم ونعاني من الضعف الفني، حيث نمتلك المواهب الشابة المميزة القادرة على العطاء، ولكننا افتقرنا إلى بعض الأمور النفسية والتكتيكية، التي كانت من الممكن أن تذهب بنا بعيدًا في المنافسة.
واختتم زهير حبيل حديثه: تم رفع جميع التوصيات من خلال التقرير المقدم عن جميع التفاصيل إلى رئاسة الجهاز للعمل عليه في الموسم السلاوي المقبل، ولم يتحدد بعد استمراري على رأس الجهاز الفني، وسأكون سعيدًا بالعمل مجددا مع الفريق الأول والطاقم الفني والإداري بنادي الحالة، لما يتمتع به الجميع من شغف وحب واخلاص.
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