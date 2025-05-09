  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
زهير حبيل: بيئة العمل مع فريق الحالة مثالية

زهير حبيل: بيئة العمل مع فريق الحالة مثالية

2025-05-09 08:04:59
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الكابتن‭ ‬زهير‭ ‬حبيل‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الحالة،‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمباراتي‭ ‬الملحق‭ ‬أمام‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬الناحيتين‭ ‬الفنية‭ ‬والنفسية،‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬ليتمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭.‬

وأوضح‭ ‬الكابتن‭ ‬زهير‭ ‬حبيل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«ملحق‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬بدأت‭ ‬الصعوبات‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬تأثر‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الاحتكاكات‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفارق‭ ‬الزمني‭ ‬القصير‭ ‬بين‭ ‬المباراتين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬عمدنا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬عملية‭ ‬الاستشفاء‭ ‬للاعبين،‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الرجوع‭ ‬لحالتهم‭ ‬الطبيعية‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬الحاسمة‭.‬

وأضاف‭ ‬زهير‭ ‬حبيل‭ ‬قائلا‭: ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سعى‭ ‬إليه‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬ولكن‭ ‬الحظ‭ ‬عاندنا،‭ ‬ولم‭ ‬ونعاني‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬الفني،‭ ‬حيث‭ ‬نمتلك‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬المميزة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬العطاء،‭ ‬ولكننا‭ ‬افتقرنا‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬النفسية‭ ‬والتكتيكية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬بنا‭ ‬بعيدًا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭.‬

واختتم‭ ‬زهير‭ ‬حبيل‭ ‬حديثه‭: ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬جميع‭ ‬التوصيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقرير‭ ‬المقدم‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬التفاصيل‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬الجهاز‭ ‬للعمل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬السلاوي‭ ‬المقبل،‭ ‬ولم‭ ‬يتحدد‭ ‬بعد‭ ‬استمراري‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وسأكون‭ ‬سعيدًا‭ ‬بالعمل‭ ‬مجددا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬بنادي‭ ‬الحالة،‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬شغف‭ ‬وحب‭ ‬واخلاص‭.‬

MENAFN09052025000055011008ID1109530669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث