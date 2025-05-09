زهير حبيل: بيئة العمل مع فريق الحالة مثالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الكابتن‭ ‬زهير‭ ‬حبيل‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الحالة،‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمباراتي‭ ‬الملحق‭ ‬أمام‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬الناحيتين‭ ‬الفنية‭ ‬والنفسية،‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬ليتمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭.‬

وأوضح‭ ‬الكابتن‭ ‬زهير‭ ‬حبيل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«ملحق‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬بدأت‭ ‬الصعوبات‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬تأثر‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الاحتكاكات‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفارق‭ ‬الزمني‭ ‬القصير‭ ‬بين‭ ‬المباراتين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬عمدنا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬عملية‭ ‬الاستشفاء‭ ‬للاعبين،‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الرجوع‭ ‬لحالتهم‭ ‬الطبيعية‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬الحاسمة‭.‬

وأضاف‭ ‬زهير‭ ‬حبيل‭ ‬قائلا‭: ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سعى‭ ‬إليه‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬ولكن‭ ‬الحظ‭ ‬عاندنا،‭ ‬ولم‭ ‬ونعاني‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬الفني،‭ ‬حيث‭ ‬نمتلك‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬المميزة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬العطاء،‭ ‬ولكننا‭ ‬افتقرنا‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬النفسية‭ ‬والتكتيكية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬بنا‭ ‬بعيدًا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭.‬

واختتم‭ ‬زهير‭ ‬حبيل‭ ‬حديثه‭: ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬جميع‭ ‬التوصيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقرير‭ ‬المقدم‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬التفاصيل‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬الجهاز‭ ‬للعمل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬السلاوي‭ ‬المقبل،‭ ‬ولم‭ ‬يتحدد‭ ‬بعد‭ ‬استمراري‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وسأكون‭ ‬سعيدًا‭ ‬بالعمل‭ ‬مجددا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬بنادي‭ ‬الحالة،‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬شغف‭ ‬وحب‭ ‬واخلاص‭.‬