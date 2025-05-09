رئيس نادي المحرق يشكر خالد بن حمد على دعمه السخي لفريق الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬سموه،‭ ‬ضمن‭ ‬اهتمام‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬للأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬للهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬وتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬بمبادرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المالي،‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لمشاركة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بالنادي،‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للرجال‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أوساكا‭ ‬اليابانية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ـ‭ ‬18‭ ‬مايو‭ ‬2025م‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬اعتزاز‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبيه‭ ‬بالدعم‭ ‬السخي‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬أتاح‭ ‬المجال‭ ‬لنادي‭ ‬المحرق‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬القاري‭ ‬الهام‭ ‬وفي‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة،‭ ‬ممثلًا‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬لسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬الدائمة‭ ‬والمستمرة‭ ‬لكافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬النادي،‭ ‬واهتمامه‭ ‬بتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشاركة‭ ‬فريق‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬