  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس نادي المحرق يشكر خالد بن حمد على دعمه السخي لفريق الطائرة

رئيس نادي المحرق يشكر خالد بن حمد على دعمه السخي لفريق الطائرة

2025-05-09 08:04:58
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬سموه،‭ ‬ضمن‭ ‬اهتمام‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬للأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬للهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬وتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬بمبادرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المالي،‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لمشاركة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بالنادي،‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للرجال‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أوساكا‭ ‬اليابانية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ـ‭ ‬18‭ ‬مايو‭ ‬2025م‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬اعتزاز‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبيه‭ ‬بالدعم‭ ‬السخي‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬أتاح‭ ‬المجال‭ ‬لنادي‭ ‬المحرق‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬القاري‭ ‬الهام‭ ‬وفي‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة،‭ ‬ممثلًا‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬لسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬الدائمة‭ ‬والمستمرة‭ ‬لكافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬النادي،‭ ‬واهتمامه‭ ‬بتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشاركة‭ ‬فريق‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬

MENAFN09052025000055011008ID1109530668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث