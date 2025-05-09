رئيس نادي المحرق يشكر خالد بن حمد على دعمه السخي لفريق الطائرة

رئيس نادي المحرق يشكر خالد بن حمد على دعمه السخي لفريق الطائرة
قدم الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على الدعم والمساندة التي يحظى بها النادي من سموه، ضمن اهتمام سموه في تهيئة كافة الظروف للأندية والاتحادات الرياضية، من أجل الوصول للهدف المنشود، وتمثيل مملكة البحرين التمثيل المشرف في مختلف المحافل الرياضية.
وأشاد رئيس نادي المحرق، بمبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في توفير الدعم المالي، وتقديم كافة التسهيلات لمشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، في النسخة الأولى من لدوري أبطال آسيا للرجال التي تقام في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 11 ـ 18 مايو 2025م.
وأكد رئيس نادي المحرق اعتزاز مجلس إدارة مجلس إدارة النادي وكافة منتسبيه بالدعم السخي من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الذي أتاح المجال لنادي المحرق للمشاركة في هذا الحدث القاري الهام وفي النسخة الأولى للبطولة، ممثلًا للكرة الطائرة البحرينية.
من جانب آخر عبر رئيس نادي المحرق، عن خالص الشكر لسعادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، على متابعته الدائمة والمستمرة لكافة الأنشطة التي ينفذها النادي، واهتمامه بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيلات في وقت قياسي، من أجل مشاركة فريق الكرة الطائرة في دوري أبطال آسيا.
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