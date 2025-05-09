منتخب السيدات يخسر أمام اليابان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

تلقى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الياباني‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬ويخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬تعزز‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭.‬