منتخب السيدات يخسر أمام اليابان

منتخب السيدات يخسر أمام اليابان
تلقى المنتخب الوطني للسيدات لكرة الصالات خسارته الثانية في بطولة كأس آسيا، بعد أن خسر أمام نظيره الياباني بنتيجة (3-2)، في المواجهة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، في البطولة المقامة حالياً في الصين. ويخوض منتخبنا مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب إندونيسيا ضمن الجولة الثالثة، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل.
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