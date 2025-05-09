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مصدران مقربان من حماس: مباحثات حول هدنة بغزة جرت الأسبوع الماضي مع الوسطاء من دون إحراز تقدم

مصدران مقربان من حماس: مباحثات حول هدنة بغزة جرت الأسبوع الماضي مع الوسطاء من دون إحراز تقدم

2025-05-09 08:04:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أجرى‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬مباحثات‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مع‭ ‬الوسطاء‭ ‬المصريين‭ ‬والقطريين‭ ‬تناولت‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬أي‭ ‬تقدم،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬مصدران‭ ‬مقربان‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬

وأوضح‭ ‬أحد‭ ‬هذين‭ ‬المصدرين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسؤولي‭ ‬ملف‭ ‬المفاوضات‭ ‬المصريين‭ ‬اجتمعوا‭ ‬مرتين‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬برئاسة‭ ‬خليل‭ ‬الحية‭ (‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬المفاوض‭) ‬بمشاركة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬المفاوضات‭ ‬القطريين‭ ‬يومي‭ ‬الاربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬في‭ ‬الدوحة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬المصدر‭ ‬الثاني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لقاءات‭ ‬الدوحة‭ ‬كانت‭ ‬جدية‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‮»‬‭. ‬

وتطالب‭ ‬حماس‭ ‬بـ«اتفاق‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬ينهي‭ ‬الحرب،‭ ‬ورفضت‭ ‬اقتراحا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬لـ45‭ ‬يوما‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬بإدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الاثنين‭ ‬خطة‭ ‬لغزو‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتهجير‭ ‬سكانه،‭ ‬أثارت‭ ‬تنديدا‭ ‬دوليا‭. ‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستتيح‭ ‬هامشا‭ ‬للتفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬لتحرير‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬قبل‭ ‬توسيع‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭. ‬وربطت‭ ‬اسرائيل‭ ‬ذلك‭ ‬بزيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬للمنطقة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المصدرين‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬انجاز‭ ‬اتفاق‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬ترامب‮»‬‭. ‬

وعن‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬قال‭ ‬مراسل‭ ‬ RT ‭ ‬إن‭ ‬شخصين‭ ‬أصيبا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لمبنى‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬استشهد‭ ‬15‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭.‬

بدورها،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭-‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬27‭ ‬شهيدا‭ ‬و85‭ ‬إصابة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬لازال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الاسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬ارتفاع‭ ‬‮«‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬مارس‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬2678‭ ‬شهيدا،‭ ‬7308‭ ‬إصابات‭. ‬لتصل‭ ‬الحصيلة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬52787‭ ‬شهيدا‭ ‬و119349‭ ‬إصابة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬جنديين‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬اشتباك‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الخميس،‭ ‬قالت‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬خاضوا‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬قرب‭ ‬رفح‭. ‬

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