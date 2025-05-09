مصدران مقربان من حماس: مباحثات حول هدنة بغزة جرت الأسبوع الماضي مع الوسطاء من دون إحراز تقدم

مصدران مقربان من حماس: مباحثات حول هدنة بغزة جرت الأسبوع الماضي مع الوسطاء من دون إحراز تقدم
القاهرة – الوكالات: أجرى وفد من حماس مباحثات الأربعاء والخميس في الدوحة مع الوسطاء المصريين والقطريين تناولت التوصل إلى هدنة في غزة، لكنها لم تحقق أي تقدم، حسبما قال مصدران مقربان من الحركة لوكالة فرانس برس أمس.
وأوضح أحد هذين المصدرين أن «مسؤولي ملف المفاوضات المصريين اجتمعوا مرتين مع وفد قيادي في حماس برئاسة خليل الحية (رئيس الوفد المفاوض) بمشاركة المسؤولين عن ملف المفاوضات القطريين يومي الاربعاء والخميس في الدوحة»، فيما أكد المصدر الثاني أن «لقاءات الدوحة كانت جدية ولكن لم يتم إحراز تقدم ملموس».
وتطالب حماس بـ«اتفاق شامل» ينهي الحرب، ورفضت اقتراحا إسرائيليا ينص على هدنة لـ45 يوما تشمل أيضا الافراج عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مع السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.
من جهتها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الاثنين خطة لغزو القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه، أثارت تنديدا دوليا.
وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن إسرائيل ستتيح هامشا للتفاوض بشأن صفقة لتحرير الرهائن المحتجزين قبل توسيع عملياتها العسكرية. وربطت اسرائيل ذلك بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة هذا الأسبوع.
وقال أحد المصدرين المقربين من حماس «لا نتوقع أن يتم انجاز اتفاق قبل زيارة ترامب».
وعن آخر التطورات الميدانية في القطاع، قال مراسل RT إن شخصين أصيبا في قصف إسرائيلي لمبنى في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، فيما استشهد 15 جراء القصف على قطاع غزة منذ فجر اليوم.
بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة بأنه «وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 27 شهيدا و85 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، فيما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وأعلنت ارتفاع «حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس 2025 إلى 2678 شهيدا، 7308 إصابات. لتصل الحصيلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52787 شهيدا و119349 إصابة».
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس إن جنديين قتلا في اشتباك بجنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق من الخميس، قالت حماس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين جنوب القطاع قرب رفح.
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