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وزير خارجية إيران يزور السعودية وقطر قبل جولة ترامب في المنطقة

وزير خارجية إيران يزور السعودية وقطر قبل جولة ترامب في المنطقة

2025-05-09 08:04:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتوجه‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬قبل‭ ‬جولة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المقررة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أن‭ ‬عراقجي‭ ‬سيتوجه‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬‮«‬للقاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬سعوديين‭ ‬كبار‭ ‬وإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬معهم‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬العربي‭-‬الإيراني‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬ترامب‭ ‬بجولة‭ ‬تشمل‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬والامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬مايو‭ ‬و16‭ ‬منه‭. ‬

وبمعزل‭ ‬عن‭ ‬زيارته‭ ‬القصيرة‭ ‬لروما‭ ‬لحضور‭ ‬جنازة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس،‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬لترامب‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬

وبدأت‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اللتان‭ ‬قطعتا‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬1980،‭ ‬مباحثات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ابريل‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭. ‬

وكان‭ ‬مقررا‭ ‬إجراء‭ ‬جولة‭ ‬رابعة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬السبت‭ ‬الفائت،‭ ‬لكنها‭ ‬أرجئت‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬لوجستية‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬عمان‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الإيرانية‭ ‬شبه‭ ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭ ‬أمس‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬الإيراني‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬جولة‭ ‬رابعة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭. ‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬الإيراني،‭ ‬لم‭ ‬تنشر‭ ‬اسمه‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العماني‭ ‬بعقد‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬أعلنت‭ ‬طهران‭ ‬موافقتها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عُمان‮»‬‭.‬

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