وزير خارجية إيران يزور السعودية وقطر قبل جولة ترامب في المنطقة

وزير خارجية إيران يزور السعودية وقطر قبل جولة ترامب في المنطقة
طهران - (أ ف ب): يتوجه وزير خارجية إيران عباس عراقجي اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية وقطر قبل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة هذا الأسبوع في المنطقة، على ما أعلنت الخارجية الإيرانية أمس.
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني أن عراقجي سيتوجه أولا إلى الرياض «للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم»، ثم إلى الدوحة «للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي-الإيراني».
ومن المقرر أن يقوم ترامب بجولة تشمل السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة بين 13 مايو و16 منه.
وبمعزل عن زيارته القصيرة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس، تعتبر هذه الجولة أول رحلة لترامب إلى الخارج منذ عودته الى البيت الأبيض في يناير.
وبدأت إيران والولايات المتحدة اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980، مباحثات غير مباشرة في 12 ابريل حول البرنامج النووي الايراني بوساطة من سلطنة عمان.
وكان مقررا إجراء جولة رابعة من المحادثات السبت الفائت، لكنها أرجئت «لأسباب لوجستية» وفق عمان. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أمس نقلا عن مسؤول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة أن طهران وافقت على عقد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد في سلطنة عُمان.
ونقلت الوكالة عن عضو في الوفد الإيراني، لم تنشر اسمه قوله: «بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها».
وأضاف: «تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في عُمان».
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