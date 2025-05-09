الإمارات "ترفض بشدة" اتهامات بتوريد أسلحة صينية لقوات الدعم السريع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نفت‭ ‬الإمارات‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬زودت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بأسلحة‭ ‬صينية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لمنظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬الخميس‭. ‬وقال‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الإماراتي‭ ‬سالم‭ ‬الجابري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬إن‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬ترفض‭ ‬بشدة‭ ‬مزاعم‭ ‬تزويدها‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬متورط‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بالأسلحة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الجابري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الادعاءات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬وتفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الأدلة‭ ‬المثبتة‮»‬‭. ‬ونشرت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬الخميس‭ ‬تقريرا‭ ‬اتهم‭ ‬الإمارات‭ ‬بتزويد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬أسلحة‭ ‬صينية‭ ‬تستخدمها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لحظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬المفروض‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬ويشهد‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬حربا‭ ‬دامية‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان،‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬نائبه‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭. ‬

وكشفت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬‮«‬قنابل‭ ‬صينية‭ ‬موجّهة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬50‭ ‬ايه‭ ‬وقذائف‭ ‬ايه‭ ‬اتش‭-‬4‮»‬،‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬صور‭ ‬لمخلّفات‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وإقليم‭ ‬دارفور‭. ‬وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬الأسلحة‭ ‬الصينية‭ ‬المرصودة‭ ‬تصنعها‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬نورينكو‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬تشاينا‭ ‬نورث‭ ‬إنداستريز‭ ‬غروب‭ ‬كوربورايشن‭ ‬ليميتد‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬دفاع‭ ‬مملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬الصينية‭. ‬

وأكّدت‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬معهد‭ ‬الأبحاث‭ ‬السويدي‭ ‬‮«‬ستوكهولم‭ ‬إنترناشونال‭ ‬بيس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البلد‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬استورد‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬قذائف‭ ‬ايه‭ ‬اتش‭-‬4‭ ‬من‭ ‬155‭ ‬ميليمترا‭ ‬هو‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬الجابري‭ ‬التقرير‭ ‬بـ«المضلل‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مدفع‭ ‬الهاوتزر‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬هو‭ ‬نظام‭ ‬صُنع‭ ‬خارج‭ ‬الإمارات،‭ ‬ومتوافر‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الدولية‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬عقد‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الادعاء‭ ‬بأن‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬اشترت‭ ‬أو‭ ‬نقلت‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬غير‭ ‬صحيح‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجيش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬الإمارات،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬عدوان‮»‬‭ ‬ومتهمة‭ ‬إياها‭ ‬بتزويد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بأسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬بورتسودان‭. ‬وردّت‭ ‬الإمارات‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعترف‮»‬‭ ‬بالقرار‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬الحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬للسودان‮»‬‭. ‬ولطالما‭ ‬نفت‭ ‬الإمارات‭ ‬مدّ‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بالأسلحة،‭ ‬رغم‭ ‬تقارير‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬خبراء‭ ‬أمميين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬سياسيين‭ ‬أمريكيين‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬تفيد‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭. ‬