باكستان والهند تتبادلان الاتهامات في أسوأ مواجهة بينهما منذ عقود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

إسلام‭ ‬أباد‭ ‬ – ‭ (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبادلت‭ ‬باكستان‭ ‬والهند‭ ‬الاتهامات‭ ‬أمس‭ ‬بشأن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬الحدودية‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬مدنيا‭ ‬لدى‭ ‬الطرفين‭. ‬

ولم‭ ‬تفض‭ ‬نداءات‭ ‬العواصم‭ ‬الأجنبية‭ ‬المتتالية‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأوضاع‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭. ‬

منذ‭ ‬الضربات‭ ‬الهندية‭ ‬التي‭ ‬نُفّذت‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الباكستانية‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬المرتكب‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الهندي‭ ‬من‭ ‬كشمير،‭ ‬تتوالى‭ ‬الضربات‭ ‬الصاروخية‭ ‬وعمليات‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬والهجمات‭ ‬بالمسيّرات‭. ‬

وتتّهم‭ ‬الهند‭ ‬باكستان‭ ‬بدعم‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬تشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هجومها‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬باهالغام‭ ‬السياحية،‭ ‬فيما‭ ‬تنفي‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬بشدّة‭ ‬أيّ‭ ‬ضلوع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭. ‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬ردّ‭ ‬الجانب‭ ‬الباكستاني‭ ‬على‭ ‬الصواريخ‭ ‬الهندية،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬هي‭ ‬الأعنف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭. ‬

وأمس،‭ ‬نفذت‭ ‬باكستان‭ ‬هجوما‭ ‬جديدا‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬على‭ ‬الشطر‭ ‬الهندي‭ ‬من‭ ‬كشمير‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬للمساء‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الهندية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬استهدف‭ ‬مدينتي‭ ‬جامو‭ ‬وسامبا‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الهندي‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها،‭ ‬وكذلك‭ ‬باثانكوت‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬البنجاب‭ ‬المجاورة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الهندية‭ ‬تصدت‭ ‬له‭. ‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإقليمية‭ ‬عمر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬سماع‭ ‬‮«‬انفجارات‭ ‬متقطّعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جامو‭ ‬حيث‭ ‬يقيم،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنّ‭ ‬المدينة‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬الظلام‭. ‬

وصباح‭ ‬أمس،‭ ‬أبلغت‭ ‬الهند‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عدّة‭ ‬هجمات‮»‬‭ ‬لمسيّرات‭ ‬وطلقات‭ ‬باكستانية‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬‮«‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬التصدّي‭ ‬للهجمات‭ ‬بالمسيّرات،‭ ‬التي‭ ‬قوبلت‭ ‬بردّ‭ ‬متناسب‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬اللفتنانت‭ ‬كولونيل‭ ‬الهندية‭ ‬فيوميكا‭ ‬سينغ‭ ‬إن‭ ‬باكستان‭ ‬‮«‬حاولت‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬توغل‭ ‬بمسيّرات‭ ‬في‭ ‬36‭ ‬موقعا‭ ‬بنحو‭ ‬300‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬طائرة‭ ‬دون‭ ‬طيار‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الباكستاني‭ ‬إنه‭ ‬أسقط‭ ‬‮«‬77‭ ‬مسيرة‮»‬‭ ‬أطلقتها‭ ‬الهند‭ ‬على‭ ‬أراضيه‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭-‬الخميس‭. ‬

وليس‭ ‬ممكنا‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬عديدة‭ ‬غير‭ ‬متاح‭. ‬

وأكدت‭ ‬المسؤولة‭ ‬العسكرية‭ ‬الهندية‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬خسائر‭ ‬وإصابات‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الجانبين،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وحذر‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الخطاب‭ ‬العدواني‭ ‬ومنطق‭ ‬التصعيد‭ ‬المتطرف‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الجارتين‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الباكستاني‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬لن‭ ‬نتجه‭ ‬الى‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الهند،‭ ‬بعدما‭ ‬اتهمت‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬نيودلهي‭ ‬بـ«وضع‭ ‬دولتين‭ ‬نوويتين‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬نزاع‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندي‭ ‬سوبرامانيام‭ ‬جايشانكار‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أن‭ ‬بلده‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬في‭ ‬وارد‮»‬‭ ‬التسبب‭ ‬بـ«تصعيد‭ ‬جديد‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬توعّد‭ ‬بـ«ردّ‭ ‬حازم‭ ‬جدّا‮»‬‭ ‬على‭ ‬أيّ‭ ‬هجوم‭ ‬جديد‭. ‬

وفيما‭ ‬يصدر‭ ‬قادة‭ ‬ومسؤولون‭ ‬رفيعو‭ ‬المستوى‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬تهديدات،‭ ‬يدفن‭ ‬السكان‭ ‬المحليون‭ ‬موتاهم‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬يستعدون‭ ‬للأسوأ‭. ‬

ويُحرم‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬إذ‭ ‬أُغلقت‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬كشمير‭ ‬الهندية‭ ‬بالكامل،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬المحاذية‭ ‬لباكستان‭ ‬في‭ ‬ولايتي‭ ‬البنجاب‭ ‬وراجستان‭. ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الباكستاني‭ ‬لن‭ ‬تفتح‭ ‬المدارس‭ ‬أبوابها‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬كشمير‭ ‬الباكستانية‭ ‬والبنجاب،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬قبل‭ ‬الإثنين‭. ‬وأغلق‭ ‬24‭ ‬مطارا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الهند‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭. ‬

ومع‭ ‬توالي‭ ‬الهجمات،‭ ‬توالت‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭ ‬وضبط‭ ‬النفس‭. ‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬نظيره‭ ‬الباكستاني‭ ‬إسحاق‭ ‬دار‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬الجانبان‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وأن‭ ‬يتحركا‭ ‬نحو‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مكتب‭ ‬دار‭. ‬

ودعا‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جاي‭ ‬دي‭ ‬فانس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬التصعيد‮»‬،‭ ‬وصرّح‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فوكس‭ ‬نيوز‭ ‬‮«‬لن‭ ‬ننخرط‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬لا‭ ‬شأن‭ ‬لنا‭ ‬فيها‭ ‬بتاتا‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬محطّة‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد،‭ ‬واصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬الخميس‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬زيارته‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬لبذل‭ ‬كلّ‭ ‬الجهود‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬التوتّرات‮»‬‭. ‬