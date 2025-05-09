مستثمرون في منصة تمويل جماعي يجددون تخوفهم على مصير أموالهم

مستثمرون في منصة تمويل جماعي يجددون تخوفهم على مصير أموالهم
جدد مستثمرون متضررون من منصة تمويل جماعي تخوفهم من تعرضهم لأضرار مالية جسيمة، مقدرين إجمالي قيمة المبالغ المالية المتضررة بمليون ونصف المليون دينار. وقالوا إن المنصة كانت تروج للصفقات على أنها آمنة وشفافة وتخضع لرقابة الجهات المختصة.
ويصل عدد المستثمرين الفعليين المتضررين إلى نحو 400 مستثمر، في حين أن عدد المتضررين المؤكدين حتى الآن قد تجاوز 110 مستثمرين موثقين.
قال المستثمرون: «أموالنا لم تُخسَر بعد بشكل فعلي، ولكنها باتت مهددة بشكل حقيقي ومباشر، وذلك بعد وصول إشعارات رسمية من الشركة تؤكد أن عددًا من الصفقات تعاني من سوء استخدام للأموال. كما أن هذه الإشعارات لم تصل بشكل متدرج أو منفصل، بل وردت بشكل متزامن خلال فترة قصيرة، إلى عدد كبير من المستثمرين في صفقات مختلفة».
وأضافوا: «في السابق، كانت الأزمة مقتصرة على حالات محدودة، إلا أننا فوجئنا بإرسال إشعارات دفعة واحدة ومتزامنة دون سابق إنذار».
وبين المستثمرون في بيان لهم أنه «بحسب التقديرات المبدئية، فإن إجمالي المبالغ المهددة بالخطر تجاوز مليونًا ونصف المليون دينار بحريني، مع مؤشرات فعلية على إمكانية تجاوز هذا الرقم في ظل تصاعد وتيرة الأزمة واتساع رقعتها». وتابعوا: «تشير البيانات التي توصل إليها المتضررون، عبر تتبع الإشعارات والتواصل فيما بينهم، إلى أن عدد الصفقات المتعثرة المؤكدة تجاوز 200 صفقة، بينما بلغ عدد المشاركات الاستثمارية في هذه الصفقات (باحتساب التكرار بين المستثمرين) قرابة 3000 مشاركة».
وذكر المستثمرون أن «المبالغ المالية تخفي وراءها معاناة إنسانية، فهناك من استثمر مدخرات زواجه، وآخر وضع كامل ما ادخره لبناء بيت العمر، وغيرهم خصصوا أموالهم لتعليم الأبناء، أو لتأمين مشروع يحفظ لهم الاستقرار بعد سنوات من العمل. البعض كان يعدّ نفسه لتقاعد كريم، وآخرون سعوا لتحسين أوضاع أسرهم، ليجدوا أنفسهم فجأة أمام مستقبل مهدد».
وقالوا: «البعض اضطر إلى بيع مقتنياته الخاصة أو الاستدانة لتغطية التزاماته. يعيش العشرات في حالة ترقب وقلق، في ظل غياب خطة واضحة من إدارة المنصة وغياب أي تطمين حقيقي من الجهات المعنية».
وأكد المتضررون: «منذ بدء تعثر بعض المشاريع على المنصة، كانت الردود تتسم بالتطمين المستمر، حيث جرى التأكيد المتكرر أن ما يجري هو مجرد تأخير طبيعي، وأن الحلول قيد التنفيذ، دون الإفصاح عن طبيعة المشكلة أو مداها. استمرت هذه التطمينات حتى الأحد 4 مايو 2025، حين صدر بيان رسمي من إدارة المنصة نص على وجود سوء استخدام للأموال في عدد من الصفقات، وأكد أنه لم يثبت وجود أي تقصير من طرف موظفي الشركة أو منتسبيها».
وبين المستثمرون أن «البيان يعكس ارتباكًا إداريًا وثغرات جسيمة في تقييم المخاطر، وغيابًا مقلقًا للتدقيق المالي قبل طرح الصفقات، إلى جانب فجوة حقيقية في آليات المتابعة والحوكمة، وكلها عوامل ساهمت مباشرة في الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة».
وطالب المستثمرون «بتدخل عاجل ومباشر من مصرف البحرين المركزي، باعتباره الجهة الرقابية المانحة للترخيص، وذلك لنشر نتائج التحقيقات الحالية بشفافية تامة، وتوضيح جميع الملابسات التي أدت إلى تعثر هذا العدد الكبير من الصفقات، مع إعلان الإجراءات التي تم اتخاذها أو التي يُعتزم اتخاذها لحماية المستثمرين والحد من تفاقم الخسائر».
كما حثوا على «تفعيل الرقابة الفعلية على أداء كافة المنصات المماثلة، من خلال مراجعة اشتراطات الترخيص والتشغيل، ووضع آليات أكثر صرامة للتحقق من الجدارة الائتمانية للمشاريع المطروحة، وضمان وجود ضمانات كافية وملزمة قبل جمع الأموال».
ودعا المستثمرون إلى «إعلان خطة إنقاذ واضحة ومحددة بزمن، تشمل معالجة التعثرات القائمة، ووضع آلية مباشرة لاسترداد أموال المستثمرين المتضررين، والتأكيد أن ما حدث ليس تأخيرًا عابرًا بل أزمة حقيقية تستدعي استجابة جذرية وشاملة، تعيد الطمأنينة إلى المستثمرين وتُثبت أن البحرين تضع مصلحة مواطنيها والمقيمين فيها في صدارة أولوياتها».
وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر في وقت سابق بيانا أكد فيه التزامه الراسخ بضمان تقيّد المؤسسات المالية للمتطلبات الرقابية المفروضة، وعدم تهاونه في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير المتبعة في حال ثبوت أيّة تجاوزات، وذلك من منطلق مساعيه لتعزيز القطاع المالي في مملكة البحرين.
وأضاف: «بالإشارة إلى ما يتم تداوله بشأن منصة التمويل الجماعي.. وفي أعقاب استخدام المصرف أدواته الرقابية للتقييم، فقد سبق أن قام المصرف باتخاذ الإجراءات التالية استنادًا إلى نتائج التحقيق: إصدار توجيهات للشركة بالتوقف فورًا عن تقديم أية خدمات لعملائها الحاليين أو قبول آخرين جدد. واتخاذ التدابير الرقابية المتبعة في حق الشركة. وتوجيه الشركة للالتزام التام بأعلى معايير الشفافية، مع ضرورة إبلاغ عملائها عن حالة استثماراتهم الحالية».كلمات دالة
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