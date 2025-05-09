مستثمرون في منصة تمويل جماعي يجددون تخوفهم على مصير أموالهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جدد‭ ‬مستثمرون‭ ‬متضررون‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬تمويل‭ ‬جماعي‭ ‬تخوفهم‭ ‬من‭ ‬تعرضهم‭ ‬لأضرار‭ ‬مالية‭ ‬جسيمة،‭ ‬مقدرين‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬المتضررة‭ ‬بمليون‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬دينار‭. ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬المنصة‭ ‬كانت‭ ‬تروج‭ ‬للصفقات‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬آمنة‭ ‬وشفافة‭ ‬وتخضع‭ ‬لرقابة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

ويصل‭ ‬عدد‭ ‬المستثمرين‭ ‬الفعليين‭ ‬المتضررين‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬مستثمر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المتضررين‭ ‬المؤكدين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬قد‭ ‬تجاوز‭ ‬110‭ ‬مستثمرين‭ ‬موثقين‭.‬

قال‭ ‬المستثمرون‭: ‬‮«‬أموالنا‭ ‬لم‭ ‬تُخسَر‭ ‬بعد‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي،‭ ‬ولكنها‭ ‬باتت‭ ‬مهددة‭ ‬بشكل‭ ‬حقيقي‭ ‬ومباشر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬إشعارات‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬للأموال‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإشعارات‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬بشكل‭ ‬متدرج‭ ‬أو‭ ‬منفصل،‭ ‬بل‭ ‬وردت‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة،‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

وأضافوا‭: ‬‮«‬في‭ ‬السابق،‭ ‬كانت‭ ‬الأزمة‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬محدودة،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬فوجئنا‭ ‬بإرسال‭ ‬إشعارات‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬ومتزامنة‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬المستثمرون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لهم‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬التقديرات‭ ‬المبدئية،‭ ‬فإن‭ ‬إجمالي‭ ‬المبالغ‭ ‬المهددة‭ ‬بالخطر‭ ‬تجاوز‭ ‬مليونًا‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مع‭ ‬مؤشرات‭ ‬فعلية‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬وتيرة‭ ‬الأزمة‭ ‬واتساع‭ ‬رقعتها‮»‬‭. ‬وتابعوا‭: ‬‮«‬تشير‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬توصل‭ ‬إليها‭ ‬المتضررون،‭ ‬عبر‭ ‬تتبع‭ ‬الإشعارات‭ ‬والتواصل‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الصفقات‭ ‬المتعثرة‭ ‬المؤكدة‭ ‬تجاوز‭ ‬200‭ ‬صفقة،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصفقات‭ (‬باحتساب‭ ‬التكرار‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭) ‬قرابة‭ ‬3000‭ ‬مشاركة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬المستثمرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬تخفي‭ ‬وراءها‭ ‬معاناة‭ ‬إنسانية،‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬استثمر‭ ‬مدخرات‭ ‬زواجه،‭ ‬وآخر‭ ‬وضع‭ ‬كامل‭ ‬ما‭ ‬ادخره‭ ‬لبناء‭ ‬بيت‭ ‬العمر،‭ ‬وغيرهم‭ ‬خصصوا‭ ‬أموالهم‭ ‬لتعليم‭ ‬الأبناء،‭ ‬أو‭ ‬لتأمين‭ ‬مشروع‭ ‬يحفظ‭ ‬لهم‭ ‬الاستقرار‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العمل‭. ‬البعض‭ ‬كان‭ ‬يعدّ‭ ‬نفسه‭ ‬لتقاعد‭ ‬كريم،‭ ‬وآخرون‭ ‬سعوا‭ ‬لتحسين‭ ‬أوضاع‭ ‬أسرهم،‭ ‬ليجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬فجأة‭ ‬أمام‭ ‬مستقبل‭ ‬مهدد‮»‬‭.‬

وقالوا‭: ‬‮«‬البعض‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬مقتنياته‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الاستدانة‭ ‬لتغطية‭ ‬التزاماته‭. ‬يعيش‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ترقب‭ ‬وقلق،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المنصة‭ ‬وغياب‭ ‬أي‭ ‬تطمين‭ ‬حقيقي‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المتضررون‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تعثر‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬على‭ ‬المنصة،‭ ‬كانت‭ ‬الردود‭ ‬تتسم‭ ‬بالتطمين‭ ‬المستمر،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬التأكيد‭ ‬المتكرر‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬تأخير‭ ‬طبيعي،‭ ‬وأن‭ ‬الحلول‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ،‭ ‬دون‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬المشكلة‭ ‬أو‭ ‬مداها‭. ‬استمرت‭ ‬هذه‭ ‬التطمينات‭ ‬حتى‭ ‬الأحد‭ ‬4‭ ‬مايو‭ ‬2025،‭ ‬حين‭ ‬صدر‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المنصة‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬للأموال‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصفقات،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تقصير‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬منتسبيها‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬المستثمرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البيان‭ ‬يعكس‭ ‬ارتباكًا‭ ‬إداريًا‭ ‬وثغرات‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر،‭ ‬وغيابًا‭ ‬مقلقًا‭ ‬للتدقيق‭ ‬المالي‭ ‬قبل‭ ‬طرح‭ ‬الصفقات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فجوة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬المتابعة‭ ‬والحوكمة،‭ ‬وكلها‭ ‬عوامل‭ ‬ساهمت‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحرجة‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬المستثمرون‭ ‬‮«‬بتدخل‭ ‬عاجل‭ ‬ومباشر‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬باعتباره‭ ‬الجهة‭ ‬الرقابية‭ ‬المانحة‭ ‬للترخيص،‭ ‬وذلك‭ ‬لنشر‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيقات‭ ‬الحالية‭ ‬بشفافية‭ ‬تامة،‭ ‬وتوضيح‭ ‬جميع‭ ‬الملابسات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تعثر‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الصفقات،‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬يُعتزم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لحماية‭ ‬المستثمرين‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬الخسائر‮»‬‭.‬

كما‭ ‬حثوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬تفعيل‭ ‬الرقابة‭ ‬الفعلية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬كافة‭ ‬المنصات‭ ‬المماثلة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬اشتراطات‭ ‬الترخيص‭ ‬والتشغيل،‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الجدارة‭ ‬الائتمانية‭ ‬للمشاريع‭ ‬المطروحة،‭ ‬وضمان‭ ‬وجود‭ ‬ضمانات‭ ‬كافية‭ ‬وملزمة‭ ‬قبل‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬المستثمرون‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬خطة‭ ‬إنقاذ‭ ‬واضحة‭ ‬ومحددة‭ ‬بزمن،‭ ‬تشمل‭ ‬معالجة‭ ‬التعثرات‭ ‬القائمة،‭ ‬ووضع‭ ‬آلية‭ ‬مباشرة‭ ‬لاسترداد‭ ‬أموال‭ ‬المستثمرين‭ ‬المتضررين،‭ ‬والتأكيد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬ليس‭ ‬تأخيرًا‭ ‬عابرًا‭ ‬بل‭ ‬أزمة‭ ‬حقيقية‭ ‬تستدعي‭ ‬استجابة‭ ‬جذرية‭ ‬وشاملة،‭ ‬تعيد‭ ‬الطمأنينة‭ ‬إلى‭ ‬المستثمرين‭ ‬وتُثبت‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تضع‭ ‬مصلحة‭ ‬مواطنيها‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أولوياتها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬قد‭ ‬أصدر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بيانا‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬التزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بضمان‭ ‬تقيّد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬للمتطلبات‭ ‬الرقابية‭ ‬المفروضة،‭ ‬وعدم‭ ‬تهاونه‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التدابير‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬أيّة‭ ‬تجاوزات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬مساعيه‭ ‬لتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬بشأن‭ ‬منصة‭ ‬التمويل‭ ‬الجماعي‭.. ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬استخدام‭ ‬المصرف‭ ‬أدواته‭ ‬الرقابية‭ ‬للتقييم،‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬المصرف‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التالية‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭: ‬إصدار‭ ‬توجيهات‭ ‬للشركة‭ ‬بالتوقف‭ ‬فورًا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬أية‭ ‬خدمات‭ ‬لعملائها‭ ‬الحاليين‭ ‬أو‭ ‬قبول‭ ‬آخرين‭ ‬جدد‭. ‬واتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الرقابية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الشركة‭. ‬وتوجيه‭ ‬الشركة‭ ‬للالتزام‭ ‬التام‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الشفافية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬إبلاغ‭ ‬عملائها‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬استثماراتهم‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

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