النائب البلوشي: التوافق مع "الإسكان" على دراسة إلغاء التحديث الدوري لـ"مزايا"

النائب البلوشي: التوافق مع "الإسكان" على دراسة إلغاء التحديث الدوري لـ"مزايا"
وأوضح البلوشي أن من أبرز التوصيات التي تم التوافق عليها مبدئيًا، التي أعلنتها وزيرة الإسكان خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة، توصية وضع سقف محدد لنسبة الاستقطاع للمستفيدين من برنامج «مزايا»، بالإضافة إلى مدّ السقف الأعلى للراتب إلى 1500 دينار بحريني، بما يتيح الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين للاستفادة من التمويلات الإسكانية.
وأضاف البلوشي أنه تم الاتفاق بين اللجنة والوزارة على دراسة هذه المقترحات خلال فترة الصيف، على أن تُرفع التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك في ضوء الإمكانيات المالية والاعتبارات الاجتماعية.كلمات دالة
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