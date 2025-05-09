النائب البلوشي: التوافق مع "الإسكان" على دراسة إلغاء التحديث الدوري لـ"مزايا"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬البلوشي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬عليها‭ ‬مبدئيًا،‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المخصصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة،‭ ‬توصية‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬محدد‭ ‬لنسبة‭ ‬الاستقطاع‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدّ‭ ‬السقف‭ ‬الأعلى‭ ‬للراتب‭ ‬إلى‭ ‬1500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬لشريحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأضاف‭ ‬البلوشي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬والوزارة‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬هذه‭ ‬المقترحات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُرفع‭ ‬التوصيات‭ ‬النهائية‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬المناسب‭ ‬بشأنها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المالية‭ ‬والاعتبارات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

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