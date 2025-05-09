بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.. خفر السواحل تنفذ حملة تفتيشية وتوعوية في ساحل خليج البحرين

وشددت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تقيد‭ ‬الجميع‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬البحرية‭ ‬والصيد،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬وبشكل‭ ‬دوري‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفين،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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