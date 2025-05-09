بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.. خفر السواحل تنفذ حملة تفتيشية وتوعوية في ساحل خليج البحرين
وشددت قيادة خفر السواحل على أهمية تقيد الجميع بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالأنشطة البحرية والصيد، مشيرةً إلى استمرار هذه الحملات وبشكل دوري لضبط المخالفين، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة والثروة البحرية لمملكة البحرين.كلمات دالة
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