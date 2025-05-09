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بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.. خفر السواحل تنفذ حملة تفتيشية وتوعوية في ساحل خليج البحرين

بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.. خفر السواحل تنفذ حملة تفتيشية وتوعوية في ساحل خليج البحرين

2025-05-09 08:04:27
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭ ‬والتصدي‭ ‬للمخالفات‭ ‬وضبطها،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الشركات‭ ‬المؤجرة‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬بالقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬المنظمة‭ ‬لذلك‭ ‬نفذت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المخالفين‭ ‬لقوانين‭ ‬الإقامة‭ ‬وأخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصيد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬تلك‭ ‬المخالفات‭.‬

وشددت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تقيد‭ ‬الجميع‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬البحرية‭ ‬والصيد،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬وبشكل‭ ‬دوري‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفين،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كلمات دالة

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