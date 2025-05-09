كوامي كويدو.. تحديات قارية وعالمية مع "الأبيض" والعين

MENAFN - Al-Bayan) يواجه مدافع فريق نادي العين كوامي أوتون كويدو تحديات كبيرة مع المنتخب الوطني الأول وناديه على المستويين القاري والعالمي، كونه أحد العناصر الرئيسة والمهمة في تشكيلة الأبيض الإماراتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما سيسافر مع العين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل الإمارات في منافسات كأس العالم للأندية، وهو ما يعتبره اللاعب بمثابة التحدي الأكبر الذي يواجهه في مسيرته الكروية.

وواجه كويدو (25 عاماً) انتقادات خلال الفترة السابقة بسبب أخطاء فردية ارتكبها في مباريات مهمة، أبرزها نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 التي توج بلقبها العين، عندما أخطأ في إبعاد الكرة من أمام مهاجم يوكوهاما الياباني.

ونتج عن ذلك تسجيل المنافس هدفاً، وقبل ذلك تسببه في ركلة جزاء أمام الهلال السعودي بوقت مبكر في نصف النهائي، وهو ما وصفه اللاعب بالوضع الحرج الذي عاشه في تلك اللحظات، لكنه تماسك مع بقية الفريق في الحالتين، ونجحوا جميعاً في الوصول إلى منصة التتويج.

تعاقد

وتعاقد العين مع اللاعب كوامي في يوليو 2021 قادماً من نادي خورفكان، وخلال تلك الفترة شارك اللاعب مع العين في 85 مباراة على مستوى دوري المحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، منها 69 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين.

وتم استبداله في 7 مباريات ودخل بديلاً في 4 مباريات وسجل 8 أهداف، و16 مباراة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل خلالها 3 أهداف، وفي أغسطس 2023 مدد العين عقد مدافعه لخمس سنوات إضافية حتى عام 2028، بناء على توصية المدرب الهولندي الأسبق ألفريد شرودر، واللجان المتخصصة في شؤون التحليل والإحصاء بشركة نادي العين لكرة القدم.

التحدي

وقال أوتون تعليقاً على مشاركته في كأس العالم للأندية: هذا تحدٍ كبير بالنسبة لنا في الفريق، لأن العين سبق وأن حقق نجاحاً لافتاً في هذه المسابقة العالمية بعد أن حل وصيفاً لريال مدريد في نسخة 2018 التي استضافتها الإمارات، ونحن كلاعبين ندرك ما المطلوب منا.

ونعرف أننا سنكون محط أنظار العالم بسبب المستوى اللافت الذي ظهر به الفريق في تلك النسخة، وعلينا أن نقدم أنفسنا بصورة تليق بمكانة العين في هذه المسابقة العالمية، وقبل ذلك تعكس المستوى المتطور لكرة القدم الإماراتية،.

وبالنسبة لي فالتحدي أكبر، لأنها المرة الأولى التي أشارك فيها في هذه البطولة، وأعرف أننا سنواجه فرقاً كبيرة تضم في صفوفها أميز نجوم العالم، وعلينا أن نظهر شخصية الزعيم، وهذا يتطلب جهوداً مضاعفة وثقة عالية في أنفسنا.

طموحات

وأضاف: طموحاتي أن أسهم مع زملائي بالعين في وضع الفريق بالقمة دائماً لننافس على مختلف البطولات ونتوج بالألقاب، ويجب علينا بذل مزيد من الجهود للمنافسة بقوة في كأس العالم للأندية، لنؤكد أن كرة القدم الإماراتية لديها مواهب ونجوم أصحاب مهارات عالية وقدرات فنية وبدنية كبيرة، وبالنسبة لي أسعى لإثبات أنني قادر على تقديم خدمات فنية متميزة تساعد فريقي على تحقيق أفضل النتائج في جميع المنافسات.

نقطة التحول

واعتبر أوتون أن الانتقال لنادي العين نقطة تحول حقيقية في مشواره، موضحاً أنه عاش لحظات سعيدة ونجح في الاستفادة من الأجواء الرائعة في العين ليقدم نفسه بصورة جيدة ويحصل بالتالي على عروض من أندية داخلية وخارجية، وقال:

أنا متأكد أن انتقالي إلى العين كان القرار الأفضل الذي نفذته في مسيرتي الكروية، وأشعر بالتطور الكبير في مستواي الفني، ومع الفريق البنفسجي لعبت على المستوى القاري في دوري أبطال آسيا وتوجت مع أصدقائي باللقب القاري، وتم اختياري للمنتخب، وهذه من أبرز النجاحات التي حققتها، والآن سألعب مع الفريق على المستوى العالمي في مونديال الأندية، وهو أمر رائع بالفعل.