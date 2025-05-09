"هدنة غزة".. تحركات جديدة للوسطاء وعقبات تهدد وعود ترامب

MENAFN - Al-Bayan) شهد اليومان الماضيان اجتماعاً جديداً للوسطاء مع حركة ((حماس))، وسط تسريبات إعلامية عن ((عدم حدوث تقدم))، وأخرى تتحدث عن ((ضغوط ثقيلة)) تمارسها واشنطن على إسرائيل لتجاوز ((تحفظاتها على الحل الشامل وتمرير صفقة)) خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف الشهر الحالي للمنطقة.

وأجرى وفد من ((حماس)) مباحثات الأربعاء والخميس في الدوحة مع الوسطاء المصريين والقطريين تناولت التوصل إلى هدنة في غزة، لكنها لم تحقق أي تقدم، بحسب ما قال مصدران مقربان من الحركة لوكالة ((فرانس برس)).

وأوضح أحد هذين المصدرين أن ((مسؤولي ملف المفاوضات المصريين اجتمعوا مرتين مع وفد بمشاركة المسؤولين عن ملف المفاوضات القطريين يومي الأربعاء والخميس في الدوحة))، فيما أكد المصدر الثاني أن ((لقاءات الدوحة كانت جدية ولكن لم يتم إحراز تقدم ملموس)).

وضجّ الإعلام الإسرائيلي بمجموعة من التسريبات بشأن ((هدنة غزة))، ونقلت صحيفة ((معاريف))، أمس، عن مصدر بالحكومة الإسرائيلية قوله: ((تلقينا رسالة أمريكية بأن واشنطن تفضل وقفاً لإطلاق النار بغزة بدلاً من عملية إسرائيلية شاملة، (التي أعلن عنها نتانياهو قبل عدة أيام))).

كما نقلت صحيفة ((هآرتس)) عن مصدر إسرائيلي قوله إن ((الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً ثقيلة على إسرائيل للتوصل لصفقة مع ((حماس)) مع زيارة ترامب للمنطقة، وأخبرتها أنها إن لم تتقدم مع واشنطن باتجاه صفقة سوف تبقى إسرائيل وحدها)).

وبالتزامن، رجحت صحيفة ((يسرائيل هيوم)) عن مصادر لم تسمّها أن ((ترامب قد يزور إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط فقط، في حال التوصل إلى صفقة رهائن))، وإسرائيل ليست مدرجة خلال الجولة المعلنة قبل أسبوعين، وتشمل السعودية وقطر والإمارات.

وكانت الصحيفة ذاتها نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ((هناك احتمالات عالية جداً أن يعلن ترامب نهاية الأسبوع حلاً شاملاً لقضية غزة، يتضمن طرح مخطط صفقة لإنهاء الحرب))، لافتين إلى أن ((الحلّ قيد النقاش، ويتم تطويره بتعاون جزئي من إسرائيل، وأنه لا يلبي جميع مطالبها)).

فيما نقلت صحيفة ((نيويورك تايمز)) الأمريكية، أمس، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن ترامب يفكر في الإعلان عن خطة لإيصال المساعدات لغزة قبل رحلته للشرق الأوسط، وذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن التوصل إلى حلّ لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة ((على بُعد خطوات، وأن إعلاناً سيصدر قريباً)).

وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن الحل المقترح من ترامب يجري تطويره بدعم مباشر من البيت الأبيض، وبتعاون جزئي من إسرائيل، لكنه لا يلبي جميع مطالب الحكومة الإسرائيلية.

ويُتوقع، في حال التوصل إلى اتفاق، أن يُعرض على إسرائيل باعتباره أمراً واقعاً، ما سيضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام اختبار سياسي داخلي صعب، وقد يؤدي إلى أزمة حادة داخل ائتلافه الحاكم إذا اختار القبول بالمقترح.

وذكرت مصادر أمريكية أن مقربين من الرئيس الأمريكي أبلغوا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بأن ترامب قرر قطع الاتصال مع نتانياهو. وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أمس، إنّ إسرائيل وحركة ((حماس)) لن تشاركا في توزيع المساعدات داخل قطاع غزة المحاصر، لكن إسرائيل ستشارك في توفير الأمن هناك.