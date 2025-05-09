علي شهدور: "البيان" تجربة إعلامية رائدة أسهمت في توثيق مسيرة دبي ونهضتها

MENAFN - Al-Bayan) أكد علي شهدور، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة ((البيان))، أن الذكرى الـ 45 لتأسيس ((البيان)) تمثل محطة غالية وعزيزة على قلوب جميع قرائها ومتابعيها، لما تحمله من دلالات مهمة تتصل بتجربة إعلامية وطنية رائدة أسهمت في توثيق مسيرة دبي ونهضتها المتسارعة على مختلف الصُعد، لاسيما الجانب الاقتصادي منها.

وأشار إلى أن ((البيان)) كانت على مدار عقودها الأربعة والنصف شاهدة على تحولات الإمارة، وناقلة أمينة لمراحل تطورها، وأسهمت من خلال تغطياتها وتقاريرها وموادها الإعلامية في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ صورة دبي مدينة عالمية تنبض بالحيوية والابتكار.

وقال، إن الصحيفة لم تواكب فقط التطورات، بل كانت جزءاً منها، من خلال تطورها المستمر واعتمادها لأحدث الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية، ما جعلها تحتفظ بمكانتها بين القراء، وتظل مرجعاً موثوقاً للخبر والمعلومة والتحليل.

وأضاف أن ((البيان)) تمثل قصة نجاح إماراتية بامتياز، وهي اليوم تقف شامخة على أعتاب عامها السادس والأربعين، أكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد الإعلامي، بما يعكس ثقة جمهورها ودورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

وأكد شهدور أن الصحيفة واكبت المتغيرات الإعلامية بشكل احترافي، حيث حرصت على التحول إلى الإعلام الرقمي منذ وقت مبكر، وطورت منصاتها الإلكترونية لتلبي احتياجات القراء في العصر الرقمي .