  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
علي شهدور: "البيان" تجربة إعلامية رائدة أسهمت في توثيق مسيرة دبي ونهضتها

علي شهدور: "البيان" تجربة إعلامية رائدة أسهمت في توثيق مسيرة دبي ونهضتها

2025-05-09 08:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) أكد علي شهدور، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة ((البيان))، أن الذكرى الـ 45 لتأسيس ((البيان)) تمثل محطة غالية وعزيزة على قلوب جميع قرائها ومتابعيها، لما تحمله من دلالات مهمة تتصل بتجربة إعلامية وطنية رائدة أسهمت في توثيق مسيرة دبي ونهضتها المتسارعة على مختلف الصُعد، لاسيما الجانب الاقتصادي منها.

وأشار إلى أن ((البيان)) كانت على مدار عقودها الأربعة والنصف شاهدة على تحولات الإمارة، وناقلة أمينة لمراحل تطورها، وأسهمت من خلال تغطياتها وتقاريرها وموادها الإعلامية في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ صورة دبي مدينة عالمية تنبض بالحيوية والابتكار.

وقال، إن الصحيفة لم تواكب فقط التطورات، بل كانت جزءاً منها، من خلال تطورها المستمر واعتمادها لأحدث الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية، ما جعلها تحتفظ بمكانتها بين القراء، وتظل مرجعاً موثوقاً للخبر والمعلومة والتحليل.

وأضاف أن ((البيان)) تمثل قصة نجاح إماراتية بامتياز، وهي اليوم تقف شامخة على أعتاب عامها السادس والأربعين، أكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد الإعلامي، بما يعكس ثقة جمهورها ودورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

وأكد شهدور أن الصحيفة واكبت المتغيرات الإعلامية بشكل احترافي، حيث حرصت على التحول إلى الإعلام الرقمي منذ وقت مبكر، وطورت منصاتها الإلكترونية لتلبي احتياجات القراء في العصر الرقمي .

MENAFN09052025000110011019ID1109530645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث