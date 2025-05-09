لؤي بالهول: "البيان" تعزيز مكانة الإعلام الإماراتي

MENAFN - Al-Bayan) قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: لقد استطاعت صحيفة ((البيان)) على مدى خمسة وأربعين عاماً من تأسيسها أن تصنع مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات التي وضعتها بجدارة واستحقاق على خارطة الإعلام العربي، كإحدى المؤسسات الإعلامية الرائدة.

ملتزمةً في نهجها الراسخ بمسؤولية الكلمة، ووضوح الغاية، وسمو الرسالة، وموضوعية التناول، ودقة المحتوى، مؤمنةً في كل ذلك بأهمية دورها الوطني في تعزيز مكانة الإعلام الإماراتي عربيّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وواعيةً بخطورة وقيمة وأثر الإعلام في بناء وعي المجتمعات، وتوجيه طاقات أبنائها نحو العطاء والبناء، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في كل ما فيه خير الأوطان ونهضتها.

وأشار إلى أن ((البيان)) حرصت في ممارسة هذا الدور المتميز على أن تواكب برؤية عصرية كافة مستجدات الواقع في العمل الإعلامي، فأخذت بكل أسباب التطور في تقديم محتوى مؤثر وخطاب هادف، عبر توظيف الأدوات التقنية سريعة الوصول إلى الجمهور.