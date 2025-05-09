محمد المر: "البيان " ركزت على طرح القضايا المجتمعية وتحليل الأحداث

MENAFN - Al-Bayan) أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن صحيفة ((البيان)) تمثل مرحلة مهمة في تاريخ الإعلام الإماراتي.

مشيراً إلى أن تأسيسها في 10 مايو 1980 جاء بفضل رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني نهضة دبي الحديثة، الذي أدرك أهمية الإعلام في تعزيز مكانة المدينة كمركز تجاري بارز على مستوى المنطقة. وأوضح أن الصحيفة انطلقت كمنصة للأفكار والأخبار المحلية والدولية، مع تركيز خاص على الجانب الاقتصادي، وذلك استجابة لطبيعة دبي كمحور تجاري عالمي.

وأشار إلى أن ((البيان)) بدأت مسيرتها بقيادة سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الذي تولى رئاسة تحريرها في تلك المرحلة المبكرة، مؤسساً لنهج صحفي يجمع بين المهنية والجرأة في الطرح الإعلامي.

وفي سياق حديثه عن بدايات الصحيفة، أشار معاليه إلى أن فريق التحرير الأول ضم نخبة من الصحافيين العرب من دول مثل لبنان، مصر، فلسطين وسوريا، وكانت هذه المرحلة تتطلب استقطاب الخبرات العربية لتعويض نقص الكوادر المحلية المؤهلة آنذاك.

وأضاف أنه بعد بضعة أشهر من إطلاق الصحيفة، طلب منه سمو الشيخ حشر أن يتولى إدارة التحرير لفترة مؤقتة، وهو ما شكّل تجربة غنية ومليئة بالتحديات، حيث أسهم في إدخال تطويرات على شكل ومضمون الصحيفة.

مشيراً إلى أنه عمل على إنشاء صفحات متخصصة مثل ((دراسات استراتيجية))، و((الشعر النبطي))، التي كانت تضم أعمال الشاعر الراحل حمد بن خليفة بوشهاب، إلى جانب صفحات متعلقة بالقضايا التربوية والأسرة، ما عزز من تنوع المحتوى الصحفي في تلك المرحلة. وفي تعليقه على تأثير ((البيان)) في مسيرته الأدبية والصحفية، أوضح المر أنه استمر في التعاون مع الصحيفة حتى بعد عودته للعمل في القطاع المصرفي.

حيث كتب فيها عموداً أسبوعياً بعنوان ((حديث الاثنين))، إضافة إلى مراجعات لأحدث الكتب المتخصصة في أدب الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكداً أن هذا التعاون المستمر أسهم في تعزيز ارتباطه بالمؤسسة وخلق صداقات مع العديد من الكفاءات العربية والوطنية التي أسهمت في بناء هذه الصحيفة.

وقال معاليه: إن ((البيان)) لم تكتفِ فقط بنقل الأخبار، بل ركزت على طرح القضايا المجتمعية وتحليل الأحداث، مستفيدة من التطورات التقنية الحديثة مثل الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن هذه المرونة جعلت الصحيفة سباقة في اعتماد الابتكارات، حيث كانت من أوائل الصحف التي أطلقت صفحة إلكترونية وأدخلت خدمات الفيديو إلى موقعها، ما يعكس روح المبادرة التي تتميز بها دبي.

وفي سياق حديثه عن الصحافة الحديثة، أشار المر إلى أن الصحافة اليوم لم تعد تقتصر على النصوص المطبوعة، بل أصبحت منصات متكاملة تشمل النص والصوت والصورة، ما يفرض على المؤسسات الإعلامية القدرة على التكيف مع متغيرات العصر.

وأكد أن ((البيان)) تبنت هذا النهج بفضل دعم القيادة، التي وفرت للصحيفة إمكانيات متطورة سواء من حيث البنية التحتية أو الكوادر المهنية، مشيراً إلى أن هذه العوامل ساعدت في ترسيخ مكانة الصحيفة كمؤسسة إعلامية رائدة في المنطقة.

كما أضاف أن التطورات التقنية تفرض تحديات جديدة على الصحافة التقليدية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد هذه التحديات، حيث يتطلب من الصحافيين مواكبة هذه التقنيات وتطوير مهاراتهم بما يضمن الحفاظ على جودة المحتوى وقيمته الإنسانية.

وأكد أن الصحافة ستظل حية ما دامت قادرة على تقديم قصص إنسانية جذابة وتحليلات دقيقة، وأن البشر بطبيعتهم يطلبون الأخبار والقصص منذ القدم، وهو ما يمنح الصحافة ميزة البقاء رغم تغير الأدوات.

واختتم حديثه بتأكيد أن ((البيان)) كانت أكثر من مجرد صحيفة بالنسبة له، حيث كانت شريكاً في رحلته الأدبية والصحفية، ومكاناً أتاح له التعبير عن أفكاره ومشاركته في بناء ثقافة إعلامية قائمة على المهنية والابتكار، معرباً عن أمله في أن تواصل الصحيفة مسيرتها الناجحة في تقديم المعلومة والخبر للجمهور في الإمارات والخليج والعالم العربي.