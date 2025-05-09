مسؤولون: "البيان" التزام بنقل الحقيقة وحرص على التطوير

MENAFN - Al-Bayan) أكد مسؤولون تقديرهم العميق للجهود المخلصة التي يبذلها القائمون والعاملون في صحيفة ((البيان))، والتزامهم الدائم بنقل الحقيقة، وحرصهم المتواصل على تطوير المحتوى الإعلامي، بما يتناغم مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ودعوا فريق العمل إلى مواصلة رحلة التميز والإبداع والسعي الدؤوب لخدمة المجتمع بأعلى درجات الأمانة والإتقان، لتحقيق مزيد من النجاحات والعطاء في سبيل رفعة الوطن والمواطن.

عبد الله بوسناد

وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: حرصت ((البيان)) منذ تأسيسها على مراعاة أعلى درجات الاحترافية والمهنية فـي المجال الصحفي، كما أنها كانت وما زالت سباقة فـي نشر الأخبار المحلية، والعالمية كما عهدناها دائماً، رافعة فـي شعارها الكلمة الصادقة، والمهنية العالية، فـي تناول القضايا المختلفة.

وكذلك دورها الكبير فـي دعم مسيرة التنمية المستدامة بتسليط الضوء علـى النجاحات التي تحققها الجهات والمؤسسات فـي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلـى جهودها الرامية إلـى خدمة المجتمع وتثقيف وتوعية أفراده، مشيراً إلى أن جريدة ((البيان)) تعد منارة إعلامية عربية ملهمة في جميع المراحل التي مرت بها دولتنا، ونتمنى لها المزيد من العطاء والتميز على خارطة الإعلام الإقليمي والعربي.

هالة بدري

حضور قوي

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن صحيفة ((البيان)) تُعد منبراً وطنياً مؤثراً، وتتميز بمسيرة مهنية وإعلامية طويلة سعت خلالها إلى تلبية اهتمامات القراء، ومواكبة الكثير من الأحداث والفعاليات المهمة، وما حققته الدولة من إنجازات لافتة في مختلف الميادين. وقالت: ((على مدار 45 عاماً حافظت ((البيان)) على حضورها القوي على الساحة الإعلامية.

حيث ساهمت عبر تقاريرها المتنوعة وتغطياتها الغنية في دعم مسيرة البناء والتطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها دبي والإمارات، ما جعل من الصحيفة نموذجاً متفرداً للعمل الإعلامي الذي يتميز بقدرته على نقل نبض المجتمع والتعبير عن توجهاته المختلفة بمصداقية ومهنية عالية)).

لافتة إلى أن نجاح الصحيفة في تحقيق التوازن بين الإعلام التقليدي والرقمي، عزز مكانتها على الخريطة الإعلامية المحلية والإقليمية. وعبرت بدري عن اعتزاز ((دبي للثقافة)) بتعاونها المتواصل مع ((البيان))، ومساهماتها في دعم مشاريع الهيئة وبرامجها الهادفة إلى تمكين أصحاب المواهب وإثراء المشهد الثقافي والإبداعي المحلي.

عامر شريف

محتوى موثوق

وهنأ الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ((دبي الصحية)) ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أسرة صحيفة ((البيان)) بمناسبة مرور 45 عاماً على انطلاقتها، التي أسهمت في تعزيز دور الإعلام الوطني وترسيخ مكانتها كمنبر إعلامي مسؤول يعزز الوعي المجتمعي.

وأضاف: على مدار أربعة عقود ونصف العقد، كانت الصحيفة شاهدة على التحولات التنموية في إمارة دبي ودولة الإمارات، وشريكاً فاعلاً في توطيد جسور التواصل بين القطاع الصحي والمجتمع، عبر محتوى إعلامي احترافي وموثوق.

وتابع: نحن في دبي الصحية نثمّن هذا الدور الحيوي، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع هذه المنصة الإعلامية الرائدة، بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة. كل التقدير لجهود فريق العمل التحريري والإداري في صحيفة ((البيان))، مع أطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتميز في خدمة الوطن والمجتمع.

مهنية عالية

وهنأ علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، صحيفة ((البيان)) بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، وقال المطوع: منذ انطلاقة الصحيفة وهي تعكس بحرفية ومهنية عالية مسيرة البذل والعطاء لمختلف المؤسسات والجهات الإنسانية، بما فيها (أوقاف دبي)، ونؤكد اعتزازنا بما تمثله الصحيفة من نموذج مشرف للإعلام الوطني المسؤول في دولة الإمارات، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.

علي المطوع

وتابع المطوع: لقد لعبت ((البيان)) منذ انطلاقتها دوراً محورياً في دعم جهود التنمية المجتمعية من خلال تسليط الضوء على المبادرات الإنسانية وتعزيز ثقافة الوقف والعطاء، ونفخر بشراكتنا معها ودعمها المستمر في إبراز المشروعات الوقفية، التي نسعى من خلالها لتعزيز الاستدامة المجتمعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف المطوع: إن الإعلام الوطني، وفي مقدمته صحيفة ((البيان))، يُعد شريكاً استراتيجياً أساسياً في ترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي، ونشر الوعي بدور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة، ونثمّن هذا التعاون البنّاء، ونتطلع إلى استمرار الشراكة الإعلامية بما يعزز رسالتنا، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع متماسك، قائم على الخير والعطاء في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

عبدالله بوسناد:

شعارها الكلمة الصادقة والمهنية العالية فـي القضايا المختلفة

هالة بدري:

تلبي اهتمامات القراء وتواكب الأحداث والفعاليات المهمة

عامر شريف:

شريك في توطيد جسور التواصل بين القطاع الصحي والمجتمع

علي المطوع:

نموذج مشرف للإعلام الوطني المسؤول في الإمارات