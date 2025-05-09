حشر آل مكتوم: " البيان" نقلت نبض الشارع وعكست صوت المجتمع

MENAFN - Al-Bayan) شدد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس صحيفة ((البيان)) على أن تأسيس الصحيفة في 10 مايو 1980 كان خطوة جريئة ومهمة في مسيرة الإعلام الإماراتي، جاءت بتوجيهات من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي أدرك أهمية الإعلام في توثيق مسيرة التنمية وتعزيز التقدم المجتمعي.

وأشار سموه إلى أن بداية ((البيان)) لم تكن سهلة، حيث كانت واحدة من أوائل الصحف التي تبنت النهج النقدي في الطرح الإعلامي، ما جعلها تتميز عن العديد من الصحف العربية في تلك الفترة.

وأضاف: ((في تلك المرحلة، لم تكن هناك كوادر صحفية محلية مؤهلة بشكل كافٍ، ما دفعنا للاستعانة بالخبرات العربية لتشكيل فرق التحرير والصحافة، ومع مرور الوقت، بدأ الشباب الإماراتي بالتدرب في الصحيفة، حتى أصبحوا يشكلون جزءاً أساسياً من الفريق التحريري، ما ساعد على تعزيز الهوية المحلية للصحيفة وتوسيع نطاق تأثيرها)).

وأكد سموه أن ((البيان)) تمكنت من تجاوز التحديات في مراحلها الأولى بفضل رؤيتها الواضحة ودورها الريادي في توثيق الأحداث ونقل الحقيقة، وأوضح أن الصحيفة لم تكن مجرد منصة حكومية، بل كانت جريدة تنقل نبض الشارع وتعكس صوت المجتمع، ما جعلها مصدراً موثوقاً للأخبار والمعلومات على المستويين المحلي والدولي، حيث اعتمدت وكالات الأنباء العالمية على تقاريرها ومصادرها لنقل الأخبار.

وأضاف سموه أن الصحيفة قدمت تغطيات شاملة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ما أكسبها تأثيراً واسعاً تجاوز الحدود الجغرافية، وجعلها منبراً يعكس تطلعات المجتمع.

وأشار سموه إلى أن ((البيان)) تميزت منذ تأسيسها بروحها النقدية، وأثبتت سعيها لتحقيق فهمٍ أعمق للقضايا التي تهم المجتمع وتحليلها بموضوعية، ما أسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق التغيير الإيجابي.

وأكد أن هذا النهج الجريء جعل الصحيفة مرجعاً يعتمد عليه في اتخاذ القرارات وتقييم السياسات، ما عزز مكانتها كجريدة ذات تأثير قوي على المستوى الوطني.

وفي حديثه عن ارتباط الصحيفة بمدينة دبي، أوضح سمو الشيخ حشر بن مكتوم أن القسم الاقتصادي في ((البيان)) كان له دور محوري في متابعة وتحليل مراحل النمو الاقتصادي للإمارة، حيث تم تصميم صفحات مميزة بلون خاص لهذا القسم، لتعكس هذا التوجه وتبرز مساهمة دبي في الاقتصاد العالمي.

وأشار سموه إلى أن هذا التوجه أسهم في بناء صورة إيجابية لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مؤكداً أن الصحيفة كانت دائماً حريصة على تقديم محتوى يعكس تطلعات الإمارة ونهضتها الاقتصادية.

واختتم سموه تصريحه برسالة للجيل القادم من الإعلاميين، قائلاً: ((يجب على كل إعلامي أن يكون ناقداً لأعماله قبل كل شيء، وأن ينظر إلى عمله بعين القارئ والمشاهد، وأن يسعى دائماً للإصلاح والتطوير.. الإعلام ليس مجرد وظيفة أو مصدر دخل، بل هو رسالة تهدف إلى بناء مجتمع أفضل وتحقيق تطلعات الوطن)).