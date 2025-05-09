إبداعات إماراتية تتألق في "معرض الخريجين" بحي دبي للتصميم

MENAFN - Al-Bayan) اختتم،أول من أمس، ((معرض الخريجين 2025)) الذي نظمته كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، في حي دبي للتصميم، لعرض تشكيلة واسعة من المشاريع التي جسدت قدرة الطالبات على الابتكار.

وفي إطار دعم هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) للمواهب والطاقات الواعدة، زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في ((دبي للثقافة))، المعرض واطلعتا على مجموعة المشاريع المتفردة التي عرضتها خريجات الكلية.

وأشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، بما قدمته الطالبات من أفكار نوعية تعكس تصوراتهن وتناقش متطلبات المجتمع واحتياجاته، مؤكدة أن المعرض يمثل منصة ملهمة تبرز إبداعات أصحاب المواهب الواعد، كما نوهت بحرص ((دبي للثقافة)) على رعاية أصحاب المواهب المحلية.

تشكيلة واسعة

ضم المعرض تشكيلة واسعة من المشاريع التي جسدت قدرة الطالبات على الابتكار، ومن بينها مشروع ((من، إلى)) للطالبة علياء الرئيسي، وتدعو فيه لاستخدام أغلفة الكتب العربية القديمة كمصدر للإلهام، في حين عبرت مريم عبيد كريف في مشروعها ((أدمَة)) عن ارتباط الوجوه بالأسماء.

بينما سعت ميثاء المرزوقي عبر ((في الميلس)) إلى استكشاف قيمة التجمعات العائلية الإماراتية من خلال التركيز على ((المجلس)) كمكان للسرد والتواصل. وقدمت الطالبة روضة فواز الحضرمي عبر ((سكون)) تصورها لمركز يوغا مخصص للنساء.

وسعت عائشة علي بن غدير في عملها ((ما وراء الذات)) إلى استكشاف الصراع الداخلي بين النفس اللوامة والنفس الأمّارة، أما اليازية علي بالعبد فقدمت عبر ((الأسِّي)) تصورها لصالة عرض ومتجر لعلامة ((الأسِّي))، وركزت الطالبة فاطمة حسين في مشروعها ((إلهي)) على الأشياء الصغيرة في الحياة.

في المقابل، سعت خولة الرئيسي في ((السُّفرة الإماراتية)) إلى توثيق تقاليد الغداء العائلي، وقدمت مزنة محمد الشيبة في ((ملتقى سفاري)) مفهوماً مبتكراً لوكالة مخصصة لسيارة ((سوبر سفاري)) في منطقة الجادة بالشارقة. واستلهمت نورة المهيري مشروعها ((أَهرب من أم الدويس)) من القصص الإماراتية القديمة.

وقدمت شما جمعة الغيث رؤيتها الخاصة لـ((ستوديو الصفاء لليوغا)) الواقع في ((جميرا باي)) بدبي، من جانبها عرضت روضة المرزوقي فكرتها ((أذكاري في حكاية))، وهي لعبة تعليمية تفاعلية مخصصة للأطفال.

استكشاف التكيف

وتضمن المعرض مشروع ((عبء الخسارة)) للطالبة سارة محمد الجناحي، وفيه تستكشف حالة التكيف مع الفقد، في حين يتضمن مشروع ((رمستنا غاوية)) للطالبة الهنوف البلوشي بطاقات تجمع كلمات قديمة مكتوبة بخط اليد بهدف المساعدة على تعلم الكلمات الإماراتية.

وعبرت عفراء المهيري في مشروعها ((جاليتي)) عن تصورها لتصميم عيادة متخصصة في طب الأسنان التجميلي، وصممت موزة خالد المهيري ((فيلا ديور)) بأسلوب يجسد هوية العلامة التجارية، بينما ركزت فاطمة عامر الهرمودي في مشروعها ((محطة الرولة)) على إعادة تصميم خرائط النقل العام في الشارقة.

وتحت عنوان ((مغامرة سبارك السكر)) أطلت عائشة سلطان آل علي بفكرة لعبة تعليمية تساعد الأطفال المصابين بالسكري على فهم حالتهم الصحية، وعملت كلثم العوضي في مشروعها ((ما وراء البصر)) على تصميم مركز أنشطة ما بعد المدرسة لأصحاب الهمم، وتهدف لمياء البلوشي من خلال عملها ((من الطبيعة)) إلى إبراز العلاقة بين الطبيعة والرياضيات وأشكال الحروف العربية.

بينما ابتكرت مريم عبدالله المطروشي تصميماً يعيد تصور بيئة ((توباز لخدمات العناية بالسيارات)) في دبي، أما مريم بن عمير فقدمت تصورها لتصميم عيادة ((كالكس لطب الأسنان)) في أم القيوين.

وسعت سلمى عدنان البناي في مشروعها ((حين تُرى الموسيقى)) إلى استكشاف العلاقة بين الموسيقى والتصميم اليدوي والتكنولوجيا، وعرضت موزة ثاني المهيري تصميم ((السوبر ماركت الفاخر))، وكشفت هند بن معصم الفلاسي عن رؤيتها الخاصة لتصميم مركز مزاد المرقاب، واستلهمت نورة الحمادي فكرة مشروعها ((لعبة الاندفاع)) من لعبة ((كول أوف ديوتي))، في حين يبرز مشروع ((إظهار غير المخفي)) للطالبة ميثة الحمادي جماليات العمارة المحلية.

بينما قامت حليمة البلوشي في ((مرئيات سوق نايف)) بدراسة وتحليل زخارف سوق نايف بدبي، وسعت لطيفة صالح الشافعي في عملها إلى توضيح تأثير الأزياء في الهوية والتعبير الشخصي، وشاركت مهرة حسين بفكرتها ((كتيب المهرة لركوب الخيل)) الموجه للأطفال. كما تضمن المعرض أيضاً العمل الفني ((بين السكون والفوضى)) لعلياء سعود العبدولي، إلى جانب العديد من المشاريع النوعية.