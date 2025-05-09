مهرجان أبوظبي يواصل ترسيخ مكانته الدولية بفعاليات نوعية

MENAFN - Al-Bayan) تواصل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تقديم مهرجان أبوظبي في دورته الثانية والعشرين تحت شعار ((أبوظبي: العالم في مدينة))، حيث يرسّخ المهرجان مكانته كمنصة ثقافية عالمية، بعد أن استقطب في هذه الدورة منذ انطلاقها مطلع فبراير لغاية الآن، أكثر من 8500 من الجمهور، لحضور مجموعة من العروض المميّزة التي تقام لأول مرة في العالم العربي، والتي قدّمها نخبة من كبار مبدعي العالم المرموقين.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: يعكس برنامج مهرجان أبوظبي بشعار دورته الثانية والعشرين ((أبوظبي – العالم في مدينة))، مكانة العاصمة كملتقى عالمي يمدُّ جسور الحوار الثقافي والتفاهم بين الشعوب، ترجمةً لمبادئ عام المجتمع في التماسك المجتمعي والتعدّدية والتنوّع الثقافي في إطار التناغم والوحدة، والجمال والسلام.

وأضافت: من خلال كبريات فرق الأوركسترا والفنانين اليابانيين، في ظهورهم الأول في العالم العربي، كرّم المهرجان اليابان الدولة ضيفة الشرف، احتفاء بأكثر من خمسين عاماً من الصداقة والتعاون.

وتابعت: يجسّد مهرجان أبوظبي عهدنا المتجدّد بتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية والتزامنا ببناء الحضارة الإنسانية واستشراف مستقبل مشرق لمشهد الثقافة والفنون عالمياً.

ويواصل مهرجان أبوظبي فعالياته خلال فصل الصيف ببرنامج فني متنوع، يشمل معرضاً مميزاً للفنون البصرية ينظم بالتعاون مع متحف سيئول للفنون، ويُقام في منارة السعديات. كما ينطلق البرنامج الدولي للمهرجان إلى أبرز العواصم العالمية، من لندن إلى نيويورك، ليُعرّف الجمهور العالمي بالهوية الثقافية الإماراتية الأصيلة.