"زيثروليت".. غواية الخيال العلمي

MENAFN - Al-Bayan) يستقطب أدب الخيال العلمي مزيداً من الأقلام الإماراتية الجديدة، في ظاهرة تستحق أن تدرس أبعادها وآفاقها المستقبلية، والبحث في أسباب هذه ((الغواية)) الأدبية، التي قد تكون مدفوعة بالتوجهات العامة، التي تشجع على استيعاب علوم العصر، وإطلاق العنان للخيال المبدع.

وفي سياق هذه الظاهرة، برزت مؤخراً رواية ((زيثروليت - عالم موازي))، لمؤلفها الدكتور محمد بن محمد صالح الحسن، الإعلامي والكاتب والروائي والمدرب المؤسسي الدولي المعتمد، التي تشكل إضافة جديدة إلى هذا النوع من الكتابة في الإمارات.

تسرد الرواية قصة شاب يدعى محمد، يكتشف مخطوطة قديمة تقوده إلى مغامرة استثنائية في عالم موازٍ مليء بالأسرار؛ فينتقل مع أصدقائه عبر أبعاد كونية، ويواجهون ألغازاً علمية، ويجدون أنفسهم إزاء قرارات مصيرية، تكشف لهم معاني أعمق عن الذات والزمان والمستقبل.

تمزج الرواية بين الخيال، والبعد الإنساني، والتساؤلات المصيرية حول انتماء الإنسان لبيئته ومحيطه. كما يخاطب المؤلف الوعي المعرفي لدى القارئ بتقديمه مفاهيم علمية مبسطة في سياق سردي مشوق، مقدماً دعوة لاكتشاف ما وراء الواقع، عبر رحلة تمتد من قلب الأرض إلى حدود الفكر والاحتمال.

فرغم التحديات التي يواجهها بطل الرواية ورفاقه، إلا أن الرواية تؤكد أن الأمل هو المحرك الذي يبقي الإنسان واقفاً أمام المحن والصعاب. يذكر أن المؤلف الدكتور محمد بن محمد صالح الحسن وقع رواية ((زيثروليت - عالم موازي))، الصادرة عن دار إبهار للتوزيع والنشر، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته المنصرمة.