  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
7 كتب الأكثر قراءة في مجال الفنون بمكتبة محمد بن راشد

7 كتب الأكثر قراءة في مجال الفنون بمكتبة محمد بن راشد

2025-05-09 07:16:18
(MENAFN- Al-Bayan) حياة ملؤها الجمال والمتعة، تلك التي يحياها الإنسان وهو يتذوق صنوف الفن المتنوعة التي تضفي على الدنيا مذاقات فريدة، واستناداً لإحصائيات أخيرة استهدفت الكتب الأكثر قراءة في مكتبة محمد بن راشد في عدة مجالات، تستعرض ((البيان)) أبرز 7 عناوين تصدرت اهتمام رواد المكتبة في حقل ((الفنون))، لتكون الكتب التالية زاداً معرفياً يبصرون من خلاله الحياة برؤى حافلة بالروعة وممزوجة بنكهة الإبداع.


MENAFN09052025000110011019ID1109530626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث