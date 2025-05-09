7 كتب الأكثر قراءة في مجال الفنون بمكتبة محمد بن راشد

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7 كتب الأكثر قراءة في مجال الفنون بمكتبة محمد بن راشد
(MENAFN- Al-Bayan) حياة ملؤها الجمال والمتعة، تلك التي يحياها الإنسان وهو يتذوق صنوف الفن المتنوعة التي تضفي على الدنيا مذاقات فريدة، واستناداً لإحصائيات أخيرة استهدفت الكتب الأكثر قراءة في مكتبة محمد بن راشد في عدة مجالات، تستعرض ((البيان)) أبرز 7 عناوين تصدرت اهتمام رواد المكتبة في حقل ((الفنون))، لتكون الكتب التالية زاداً معرفياً يبصرون من خلاله الحياة برؤى حافلة بالروعة وممزوجة بنكهة الإبداع.
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