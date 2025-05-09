وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان نيابة عن الحكومة في تشييع جثمان حمزة علاوي نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي جرى في عمان اليوم الجمعة.
وقدم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء التعازي لعائلة علاوي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين