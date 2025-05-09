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وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي

2025-05-09 03:09:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان نيابة عن الحكومة في تشييع جثمان حمزة علاوي نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي جرى في عمان اليوم الجمعة.


وقدم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء التعازي لعائلة علاوي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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