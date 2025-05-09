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بيان صادر عن أبناء حيّ الطفايلة

بيان صادر عن أبناء حيّ الطفايلة

2025-05-09 03:09:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقد تابع تجمّع أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة الاخبار المضللة التي بثّها احد المواقع الإخبارية الموجود في لندن والتي استهدفت الجهد الإغاثي الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الأهل المحاصرين في قطاع غزة.
ويؤكد تجمّع أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة، ومن واقع تجربته العملية والمباشرة في تنفيذ الحملات الإغاثية عبر طرق مختلفة، على الدور الأردني الإيجابي في ايصال المساعدات الانسانية، وقد كانت الهيئة الخيرية الهاشمية أفضل منفّذ للحملات الإغاثية، سواء من ناحية ثقة الوصول والأمان والكلف التي لا تكاد تُذكر مقارنة بأجور الشحن الطبيعية.
لقد انطلقت أعمال تجمّع أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة، كواحدة من المبادرات والحملات الكثيرة التي أتاحت لها الدولة الأردنية العمل بحريّة، وذلك ترجمة لإيمان الأردن بأهمية إغاثة أشقائنا الغزيين كواجب عروبي وأخلاقي إلى جانب دور ذلك في تثبيت أهلنا على أرضهم.
وإننا في تجمّع أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة، وقد مارسنا العمل الإغاثي على مدار (18) شهرا، لنؤكد على دور المساعدات الانسانية التي تصل قطاع غزة من /وعبر الأردن، في إفشال مخططات التهجير.
ونحذّر من محاولات بعض وسائل الإعلام المشبوهة ضرب العمل الإغاثي في مقتل، من خلال التشكيك فيه وبنزاهته، وبشكل لا يخدم إلا المشروع الصهيوني.
وفي هذا السياق، ينتهز "تجمّع أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة" الفرصة لتثمين جهود الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وعلى دوره في نصرة القضية الفلسطينية، كما نشيد بدور القوات المسلّحة الأردنية التي تبذل الغالي والنفيس في نصرة غزة، كما نثمّن جهود الهيئة الخيرية الهاشمية ووقف ثريد والنقابات المهنية وكافة أبناء الشعب الأردني الذين ما بخلوا يوما على نصرة أهلنا في غزة.
وبهذه المناسبة ندعو المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية على وجه الخصوص لإسناد الموقف الأردني الداعي لإيقاف العدوان وحرب الابادة الإسرائيلية وفتح المعابر واعادة اعمار غزة.
والله من وراء القصد.


تجمع أبناء حي الطفايله لنصرة غزة
عمان -الأردن
٢٠٢٥/٤/٩

MENAFN09052025000208011052ID1109530074

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