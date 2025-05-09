“فلسطين النيابية”: الأردن لا يساوم ولا يبتز ولا يبيع مواقفه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب المهندس سليمان عبدالعزيز السعود، رفضه القاطع لحملات التشويه التي تُشن عبر ما يُعرف بـ”الذباب الإلكتروني”، مستهدفة الأردن ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وقال السعود، في بيان صادر عن اللجنة، إن هذه الحملات التي تدار من خلف الشاشات المسمومة بأقلام مأجورة، لا تسيء إلى الأردن، بل تفضح أصحابها وتكشف زيف نواياهم وأجنداتهم المشبوهة.

وأضاف أن من يشكك في الدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية يجهل التاريخ أو يتعمد طعنه، مشددًا على أن الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية، قدمت التضحيات وقدّمت المساعدات لغزة في قلب الخطر، لا بحثًا عن مجدٍ شخصي، بل تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



وتابع:“الأردن لا يساوم، ولا يبتز، ولا يبيع مواقفه، بل يمنحها بإرادة سيادية ونخوة راسخة لا يفهمها من باعوا قضاياهم مقابل شعارات جوفاء”.

وشدد السعود على أن الهيئة الخيرية الهاشمية“أطهر من أن تُلمز”، وأن القوات المسلحة الأردنية“أرقى من أن تُساء إليها من منصات مشبوهة أو حسابات مموّلة”.



ولفت إلى ان الأردن لا ينتظر شهادة من أحد، ولن يصمت حين تُمس كرامته، وسيبقى كما عهدناه، سندًا لفلسطين وخصمًا لكل من شكّك أو تآمر.