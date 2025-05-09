منظمة فاونديشن: الأردن يوصل المساعدات بإيجابية ومصداقية والتقارير المشككة غير صحيحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت منظمة الامداد فاونديشن - جنوب إفريقيا أن الأردن يوصل المساعدات بإيجابية ومصداقية والتقارير المشككة غير صحيحة.



وقالت المنظمة في بيان صحفي بشأن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تدعي أن بعض المنظمات تدفع مبالغ مالية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مقابل إسقاط المساعدات جواً في غزة أن الأردن لم يطلب منها دفع أي رسوم مقابل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة.



وأكدت المنظمة بشكل قاطع أنه لم يُطلب منها في أي وقت دفع أي رسوم من هذا النوع مقابل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة.



وتابعت المنظمة: "في الواقع، تُشارك منظمة الإمداد بنشاط في إرسال الطرود الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية الأخرى إلى قطاع غزة من خلال الإسقاط الجوي والقوافل البرية، دون أن تتحمل أي تكاليف مقابل خدمات الإسقاط الجوي. وتؤكد سجلاتنا المالية بشكل واضح أننا لم نقم بدفع أي مبالغ للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو لأي جهة أخرى مقابل إسقاط المساعدات الخاصة بنا جواً."

وبالنسبة للقوافل البرية قالت المنظمة بأنها تتحمل تكاليف النقل المتعلقة بالشاحنات التي تنقل المساعدات من الأردن إلى غزة، والتي تشمل تكاليف التخزين والنقل والتسليم. ويُعد ذلك إجراءً متعارفًا عليه وضروريًا لضمان إيصال المساعدات بسلاسة إلى المستفيدين.



وأكدت المنظمة على نقطتين أساسيتين فيما يتعلق بشراكتها مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن التعاون مع الهيئة أثمر عن نتائج إيجابية، حيث تم إيصال 100% من المساعدات إلى غزة دون أي قيود على المواد.



وتحدثت عن وجود خبرة طويلة وممتدة في العمل مع الجمعية في إيصال المساعدات عبر الطائرات العسكرية الأردنية إلى دول مثل تركيا، ليبيا، لبنان، والجزائر، وذلك دون دفع أي تكاليف نقل.