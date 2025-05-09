مرصد أكيد: موقع خارجي ينشر مادة دون مصادر موثقة عن مساعدات للقطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، إن موقعا خارجيا نشر مادة صحافية لا مصادر فيها ولا رقم واحدا موثقا عن المساعدات التي كانت تصل إلى قطاع غزة من الأردن، وخلت من التوازن والمصداقية والحياد.



وأضاف في تقرير له نشره اليوم الجمعة، أنه عاد إلى المادة المنشورة، وأخضعها للمعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم عمل وسائل الإعلام خلال القيام بهذا النوع من التغطيات، وتبين إنها مادة إنشائية تحمل لغة اتهامية واحدة وتفتقر لأدبيات الصحافة وتنتهك كل مواثيق الشرف الصحفية التي من أبرز شروطها تقديم كل وجهات النظر بعيدا عن تضليل الجمهور.



وبين، أن المادة الصحفية بنيت كلها بما يقارب 700 كلمة على مصادر مجهولة لا أساس لوجودها، وهذا يخالف مبدأ مهما بوجوب عدم اعتماد المادة على مصادر مجهولة، خصوصا أنها لم تقترن بأي وثيقة تدعم هذه الأقوال، عدا عن أن عمليات الإنزال الجوي شارك في عدد كبير منها دول عربية وأوروبية، وبالتالي فإن هذه العمليات كانت معروفة ومعلنة على نطاق واسع، فكيف لم ينجح هذا الموقع بالحصول على مصدر واحد معلوم.



وأشار، إلى أن المادة المنشورة على الموقع الأجنبي استخدم مفردات مثل: علم، وتحدث إلى مصادر، ونسب إليها حديثا مليئا بالأحكام والتعميمات حول أن الأردن أخذ أموالا مقابل هذا العمل، وأن هذه الأموال ليست أجورا للنقل بل أرباحا، وهذا حكم وتعميم من واجب الصحافة أن تلتزم بأدبيات الصحافة وأن لا تنشره إلا على لسان مصادر معلومة على الأقل إن لم نقل موثوقة.



ولفت إلى أن المادة المنشورة لا تعد من المواد التي من شأنها أن تهدد حياة المصادر المفترضة التي نقلت هذه المعلومة، خصوصا أن الأطراف الوسيطة، هي منظمات إغاثية دولية وشريكة للأردن ويصل عددها إلى نحو 80 شريكا ولديها المصداقية للإدلاء بأي معلومات تقع ضمن مسؤولياتها، هذا فضلا عن أن التنسيق لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة كان معلنا من خلال الأردن عبر مصر والاحتلال الإسرائيلي، في نطاق المساعدات الإنسانية التي تكفله القوانين الدولية لإغاثة المدنيين في مناطق الصراع والحروب.



ونوه إلى أنه وبتحليل مادة الموقع المنشورة، تبين أن معلومات كهذه تستحق أن يتم التريث بنشرها لحين الحصول على رد مباشر من الجهات التي شاركت في العملية منذ أن بدأت قبل نحو 500 يوم، لكن الموقع نشرها، ودافع عن فكرة واحدة، هي أن الأردن تكسب من المساعدات على غزة، وهذا يدخل الموقع وسياسته التحريرية في باب عدم الحياد، وانعدام الموضوعية، وغياب التوازن الذي يجعل من هذا التقرير مادة إنشائية نسجها كاتبها من وحي الخيال أو نقلها عن مصادر غير موثوقة لم يجرؤ على الإفصاح عن اسمها.



وقال أكيد، إن الموقع لم يكلف نفسه بالعودة إلى موقع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تنشر كل التفاصيل ذات الصلة بالدعم متعدد الأشكال الذي يقدمه الأردن لقطاع غزة، أو الاتصال مباشرة بالهيئة وإعلام الجمهور بردها.



كما أشار المرصد إلى أن المادة التي نشرها الموقع الأجنبي انتهكت أبجديات الصحافة، وحاولت تضليل جمهور المتلقين وفرض ضحية السياسات التحريرية التي تعكس إيديولوجيات ومصالح جهات مستفيدة من نشر أرقام ومعلومات زائفة بعد مرور أكثر من 500 يوم على انتظام المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة.