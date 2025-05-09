الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين بالتزكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين الدكتورة إقبال قطناني، مساء اليوم الجمعة، فوز الدكتور أحمد محمد الدحيات بمنصب نقيب الأطباء البيطريين.



كما أعلنت خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة عن فوز كل من الدكتور أحمد خالد تيم وأسماء تيسير الغزاوي والدكتور سامح محمد الفقيه والدكتور عاكف غازي الزعبي والدكتور غضنفر عبد الحميد أبو زنيد والدكتور محمد صدام فايق بن طريف والدكتور مصطفى سمير ياسين والدكتور هادي فيصل الخيطان بعضوية مجلس النقابة للدورة الثالثة والعشرين 2025-2028 بالتزكية بعد انسحاب باقي المرشحين لانتخابات النقابة.



وتنص المادة رقم (23/ب) من قانون النقابة رقم (28) لسنة 2008 على أنه "إذا لم يتقدم لمركز النقيب إلاّ مرشح واحد أعتبر فائزاً بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لأعضاء المجلس".