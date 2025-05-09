إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين

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إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، المهندس ماهر الحباشنة، عن إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 7 مساء.
وقال المهندس الحباشنة، إن عدد الذين ادلوا بأصواتهم بلغ 9554 صوتًا من أصل 63583 ممن يحق لهم الاقتراع.
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