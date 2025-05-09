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بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني

بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني

2025-05-09 03:09:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في مواجهة حملة التشويه المنحطة التي تُدار بأقلام مأجورة ومن خلف الشاشات المسمومة لما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني"، والتي تطال الأردن، ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، نقف اليوم لنقولها بأعلى صوت:
كفى وقاحة، وكفى دناءة سياسية، وكفى تطاولًا على وطنٍ علمكم معنى الشرف.
من يشكك في الدور الأردني تجاه فلسطين لا يجهل التاريخ فقط، بل يتعمد طعنه لحساب أجندات مفضوحة. ومن يطعن في الهيئة الخيرية الهاشمية، إنما يطعن في أطهر يد امتدت إلى غزة بالدواء والغذاء لا بالخطابات ولا بالشعارات الفارغة. ومن يهاجم القوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية، فهو لا يعرف شيئًا عن الفداء ولا عن التضحية.
أيدٍ أردنية حملت المساعدات وسط الخطر، وطائرات سلاح الجو الأردني أنزلت الإغاثة في قلب النار، بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لا سعياً لمجدٍ شخصي ولا طلبًا لأجر، بل لأن هذا هو الأردن... الأردن الذي لا يخون، لا يساوم، ولا يبتز.
إننا في لجنة فلسطين النيابية، نرفض رفضًا قاطعًا هذه الادعاءات الساقطة التي لا تمتّ للواقع بصلة. ونقول لمن يروّج لها، من منصات الذباب الإلكتروني وحتى بعض الأبواق الحاقدة:
افتراءاتكم لا تسيء إلى الأردن، بل تفضح عجزكم، ونفاقكم، وخواء ضمائركم.
نُذكّركم أن الأردن لم يبنِ مجده على المزاودات، بل على دماء الشهداء، ومواقف العزّ التي لا تتغير مهما اشتدت الرياح. وإن كنتم تبحثون عن بطولات زائفة في مرآة الأكاذيب، فالأردن ليس مرآة لأحد. نحن الفعل، وأنتم مجرد ضجيج وظلّ.
إلى كل من تجرأ على التطاول، وتهجّم على الهيئة الخيرية الهاشمية، والجيش العربي، والخدمات الطبية، نقولها صراحةً وباحتقار:
اخسأوا، فإنكم لا تملكون حتى شرف الوقوف خلف هذا الوطن، فكيف بجرأة النيل منه؟
من يشكك في ما قدّمه الأردن لغزة لا يستحق الرد، بل يستحق التجاهل... لكن لأن الصمت على الوضاعة خيانة، نرد اليوم بأعلى الصوت:
الأردن لا يتقاضى أجرًا على ضميره، ولا يمنح مواقفه بفاتورة، بل بقرار سيادي، وكرامة راسخة، ونخوةٍ لا يفهمها من باعوا قضاياهم مقابل حفنة شعارات.
الهيئة الخيرية الهاشمية أطهر من أن تُلمَز من فم مأجور، وجيشنا العربي أرقى من أن يُساء إليه من منصة صفراء أو حساب مموّل.
أما جلالة الملك وولي عهده، فهما في خط النار لا في كواليس المتفرجين، وهما من يوجّهان، ويتقدّمان الصفوف، لا من يكتفيان بالشجب والاستنكار.
ونسأل المشككين، بكل وضوح:
من أنتم حتى تسألوا الأردن عن شرفه؟ وماذا قدّمتم لغزة؟ التغريدات؟ أم صور الاستعراض؟
الأردن لا ينتظر شهادة من أحد، لكنه لن يسكت حين تُمس كرامته، أو يُساء إلى أبنائه الذين يعملون بصمت من أجل فلسطين.
فاحفظوا سمومكم لأنفسكم...
الأردن محصّن بالكرامة، متجذر بالمواقف، لا تهزه حملات التشويه، ولا تلوّثه أصابع الذباب.
وسيبقى الأردن كما عهدناه: سندًا لفلسطين، وخصمًا لكل مشكك ومتآمر، وخصيمًا لكل من باع وتلون.
عنكم،
رئيس لجنة فلسطين النيابية
النائب المهندس سليمان عبدالعزيز السعود

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