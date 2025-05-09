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بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

2025-05-09 03:09:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في الوقت الذي يقف فيه الأردن، ملكًا وشعبًا وجيشًا، في الصفوف الأمامية دفاعًا عن الحق الفلسطيني، تتعرض مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لحملات تشويه مغرضة، تقودها جهات مأزومة، لا تملك من أدوات النيل إلا البذاءة والافتراء.
إن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، إذ تتابع هذه الحملات الساقطة التي تهدف إلى النيل من الدور الأردني العميق والمتجذر في دعم فلسطين، تؤكد الآتي:
أولًا:
نرفض بشكل قاطع كل ما يُثار من افتراءات مشبوهة بحق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي كانت وما زالت جسر العون الإنساني الممتد إلى غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان، في ظل قيادة هاشمية لا تتوانى عن بذل الغالي والنفيس من أجل الأشقاء الفلسطينيين.
ثانيًا:
إن التشكيك في جهود القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والخدمات الطبية الملكية، ليس فقط إساءة لرموز التضحية والعطاء، بل هو طعن في كل شريف حمل روحه على كفه من أجل إيصال الدواء والغذاء إلى أرض الصمود تحت النار والحصار.
ثالثًا:
نجدد ثقتنا المطلقة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، اللذين يتقدمان المشهد الإنساني والسياسي نصرةً لفلسطين، دون استعراض، ودون مقابل.
رابعًا:
إننا في كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، نرى أن هذه الحملات الممنهجة، التي يقف خلفها ذباب إلكتروني مأجور ومنصات مأزومة، لا تستهدف الأردن فحسب، بل تستهدف بوصلته الثابتة، وموقفه المبدئي الذي لم يتزحزح في أصعب الظروف.
خامسًا:
ندعو أبناء شعبنا الأردني الأصيل إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتجاهل كل صوت مأجور أو حساب مزيّف يحاول أن ينال من هيبة هذا الوطن وصدقه التاريخي.
سادسًا:
نُهيب بالأشقاء الفلسطينيين، الذين يعرفون حقيقة الدور الأردني، أن لا ينجرّوا خلف أبواق التحريض، فالأردن لا يمنّ على فلسطين، بل يتقاسم معها الهم والدم والموقف.
وأخيرًا، نقولها باسم الكتلة بكل وضوح:
الأردن لم يكن يومًا شاهدًا على وجع فلسطين... بل كان دومًا جزءًا من الكفاح، وأساسًا في الدعم، ولن تغيّر الحقائق أصوات الغبار ولا أبواق الفتنة.
حفظ الله الأردن وقيادته، ودام سندًا لفلسطين.
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان – رئيس الكتلة
وأصحاب السعادة أعضاء الكتلة
صادر عن:
الناطق الإعلامي لكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
النائب المهندس جهاد الذيب عبوي
عمان - الأردن

MENAFN09052025000208011052ID1109530063

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