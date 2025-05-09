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بيان صادر عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

بيان صادر عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

2025-05-09 03:09:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استنكرت وأدانت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حملات التشويه والافتراءات المشبوهة ضد الدور والمواقف الأردنية.
وقالت في بيان صحفي: "ندين الحملات المشبوهة والافتراءات الكاذبة ضد الأردن ونؤكد على دعمه التاريخي والإغاثي لقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في ظل ما يتعرض له وطننا الأردن من حملات مغرضة ومشبوهة، تستهدف مواقفه الأصيلة ودعمه الثابت لقضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وتابعت: "إننا في لجان خدمات المخيمات الفلسطينية في الأردن نعلن استنكارنا وإدانتنا الشديدة لكل من يحاول الإساءة للأردن أو التشكيك في دوره القومي والإنساني".
وأضافت: "لقد أثبت الأردن، بقيادته الهاشمية، عبر العقود، أنه الحاضن والداعم الأول للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وكان قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج على الدوام في صدارة أولوياته، خاصة من خلال الذراع الإنساني الرسمي الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي قدمت ولا تزال تقدم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية بشكل مستمر ومنظم. والمكارم الملكية الشاهدة والمستمرة لأبناء المخيمات التي جابت كل مخيمات اللاجئين في الأردن".
وتابعت: "لم تكن هذه الجهود محل إشادة محلية فقط، بل حظيت بإشادة المنظمات الدولية والإغاثية الكبرى، وعلى رأسها الأمم المتحدة، الأونروا، الصليب الأحمر الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، التي وثقت هذا الدور في تقاريرها، وأشارت إلى التزام الأردن المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في أوقات الحصار والحروب والكوارث".
وشددت لجان خدمات المخيمات على اعتزازها وفخرها الكبير بالدور التاريخي والإنساني للأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تجاه القضية الفلسطينية.
وعبرت عن تقديرها الكبير لجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تمثل نموذجًا في العمل الإنساني الفاعل والمسؤول تجاه قطاع غزة.
وعبرت عن رفضها التام لأي حملات مشبوهة وافتراءات كاذبة تحاول النيل من هذه المواقف المشرفة السامية أو تشويه هذه الحقائق.
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وخاصة في المخيمات، للوقوف صفاً واحداً دفاعاً عمن دعمهم وساندهم.


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