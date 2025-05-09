بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقابة الأطباء الأردنية تستنكر الهجمة الإعلامية المضللة التي تستهدف الأردن ودوره المحوري في المنطقة وتقلل من الجهود الرسمية والشعبية الأردنية في دعم أهلنا في غزة، وتهيب بكافة أبناء الوطن إلى المزيد من التكاتف والوعي وعدم الالتفات إلى هكذا ترهات ومزاعم كاذبة .



وتؤكد النقابة أن المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الهيئه الخيريه الهاشمية والقوات المسلحة بموجب اوامر ملكية سامية كانت السباقة في دعم المحاصرين من الاهل في غزة، حيث نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إنزالات جوية وبرية منفردة، بكلف مالية باهظة، في موقف بطولي وإنساني مشهود.



كما واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الكبيرة منذ بداية الحرب على غزة في ايصال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة.



وهنا تشير نقابة الأطباء أنها كانت من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع الهيئة الخيرية الهاشمية في إيصال المساعدات والتبرعات للأهل في غزة، وكنا نشرف على إيصال المساعدات للهيئة ونشرف على تغليفها وتجهيزها وإرسالها من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية وقدمنا عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والألبسة والأدوية وغيرها وكانت تغلف وترسل باشرافنا وبذلت الهيئة والقوات المسلحة جهدا عظيما في هذا المجال.



اننا في نقابة الأطباء الأردنية نعتز وتفتخر بجهدنا الأردني وواجبنا تجاه الأشقاء في غزة .ونؤكد على أن هذه المزاعم لا تعدو كونها محاولة فاشلة للنيل من الجهود الأردنية الخيرة