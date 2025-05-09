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سوريا: ضبط أسلحة في محاولة لتهريب بشر بحراً

سوريا: ضبط أسلحة في محاولة لتهريب بشر بحراً

2025-05-09 03:07:00

 

خبرني - نفذت القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، منتصف ليلة الجمعة، حملة أمنية واسعة، وذلك ضد مراكب تهريب البشر على السواحل السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "قبضت على مهربين خلال العملية، التي جرت خلالها اشتباكات استمرت لساعات، وتم تسليم المهربين للجهات الأمنية، بعد ضبط أسلحة وعتاد بحوزتهم"، وفقاً لموقع قناة "الإخبارية السورية".

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