كتل نيابية تستهجن الادعاءات الكاذبة وتشيد بموقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 أيار (بترا)- استنكرت كتل نيابية اليوم الجمعة، الادعاءات الباطلة والأكاذيب والافتراءات على الجهد الأردني الإنساني والإغاثي لدعم الأهل في قطاع غزة، والمحاولات المشبوهة للنيل من موقفه الثابت ودوره النبيل الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية.

وأعربت كتلة "عزم" النيابية عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما ورد في بعض التقارير الإعلامية المغرضة، التي زعمت زورًا وبهتانًا أن المملكة تتقاضى أموالاً مقابل تسهيل إيصال المساعدات إلى الأهل في غزة.

وقالت كتلة "عزم" النيابية في بيان صحفي اليوم الجمعة إن هذه الادعاءات الباطلة تمثّل إساءة صارخة لدور الأردن الإنساني المشهود، ومحاولة مشبوهة للنيل من موقفه الثابت ودوره النبيل الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الكتلة، لقد كان الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ولا يزال، السند الأمين والمدافع الأول عن فلسطين، ومواقفه تجاه القدس وغزة مواقف شريفة مشهودة لا تنتظر ثناءً ولا مقابلاً، وتاريخ المملكة مليء بالمواقف المشرفة، من احتضان اللاجئين، إلى الجهود السياسية المتواصلة، وصولًا إلى المبادرات الإنسانية التي لم تنقطع رغم التحديات.

وأكدت كتلة "عزم" دعمها المطلق لكافة الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة الأردنية، بتوجيه مباشر من جلالة الملك، نصرةً لأهلنا في فلسطين، وانحيازًا دائمًا للحق والكرامة الإنسانية.

بدورها، قالت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، إن الأردن ما زال يتعرض لهجمة مضللة الهدف منها تشويه موقفه الواضح والجلي تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان اسرائيلي مستمر والنيل من دوره الإنساني الذي قام به منذ اليوم الأول للعدوان.

وأضافت أن ما نشر من خلال موقع إعلامي اجنبي الهدف منه التشكيك بالمواقف الأردنية الواضحة تجاه القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتغطية من قبل القائمين على الموقع على مواقف الجهات التي تمولهم والتي كشفت كذبهم وتعرت مواقفهم.

وتابعت، مواقف الأردن ملكًا وشعبًا الإنسانية لا تخضع لتحقيق صحفي أو تقرير اخباري؛ ولا نقبل لي عنق الحقيقة من قبل إشباه صحفيين اعتقدوا انه يمكنهم النيل من الأردن وتشويه صورته بهذه الطريقة ذات الأهداف الواضحة والتي يراد منها النيل من واحدة من أنبل صور العمل الإنساني في العالم العربي والذي قام به الأردن بكل فخر دون منة وانما بهدف واضح هو دعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية.

وأكدت الكتلة، أنها تقف إلى جانب الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إعلانها ونيتها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الموقع، وهذا هو أقل ما يمكن فعله في وجه هذا التزييف المتعمد، الذي لا يخدم إلا من يريدون طمس الحقائق وتشويه سمعة الأردن، وحيث أن ذلك لن يجعلنا أبدًا نتزعزع عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، فنحن نعتبر دعمنا لهم التزام أخلاقي وتاريخي نابع من نيل هذا الشعب وقيادته.

بدوره أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب المهندس سليمان عبدالعزيز السعود، رفضه القاطع لحملات التشويه التي تُشن عبر ما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني"، مستهدفة الأردن ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقال السعود، في بيان صادر عن اللجنة اليوم، إن هذه الحملات التي تدار من خلف الشاشات المسمومة لا تسيء إلى الأردن، بل تفضح أصحابها وتكشف زيف نواياهم وأجنداتهم المشبوهة.

وأضاف، أن من يشكك في الدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية يجهل التاريخ أو يتعمد طعنه، مشددًا على أن الهيئة الخيرية والقوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية، قدمت التضحيات والمساعدات لغزة في قلب الخطر، لا بحثًا عن مجدٍ شخصي، بل تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وتابع: "الأردن لا يساوم، ولا يبتز، ولا يبيع مواقفه، بل يمنحها بإرادة سيادية ونخوة راسخة لا يفهمها من باعوا قضاياهم مقابل شعارات جوفاء".

وشدد السعود على أن الهيئة الخيرية الهاشمية "أطهر من أن تُلمز"، وأن القوات المسلحة الأردنية "أرقى من أن تُساء إليها من منصات مشبوهة أو حسابات مموّلة".

ولفت إلى ان الأردن لا ينتظر شهادة من أحد، ولن يصمت حين تُمس كرامته، وسيبقى كما عهدناه، سندًا لفلسطين وخصمًا لكل من شكّك أو تآمر.

وأعربت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية عن استنكارها الشديد لما ورد في تقارير إعلامية مضللة بثها موقع إلكتروني يُدار من الخارج، وتسانده مواقع ومنصات تواصل مشبوهة، في محاولة بائسة لتشويه صورة الجهود الأردنية الأصيلة، واستهداف مباشر للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تمثل رمزًا وطنياً وإنسانياً في تقديم العون والإغاثة للأشقاء في غزة.

وقالت، في بيان صحفي، إن ما تضمّنه هذا التقرير من مزاعم وافتراءات لا يستند إلى أي مصادر موثوقة، ويفتقر إلى أدنى درجات المهنية والموضوعية الصحفية.

وأضافت، هو محاولة مفضوحة للنيل من الدور الأردني، قيادةً وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية، في وقت تشهد فيه المنطقة عدواناً صارخاً على أهلنا في قطاع غزة، وتقف فيه المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني موقفاً بطولياً وإنسانياً يُسجَّل في أنصع صفحات التاريخ.

وتابعت اللجنة "لقد كانت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبتوجيهات ملكية سامية، في مقدمة من بادر إلى كسر الحصار، وواصلت الإنزال الجوي والإمداد البري رغم الأخطار والتحديات والتكلفة العالية، في وقتٍ عجز فيه العالم عن اتخاذ خطوات مماثلة".

وأوضحت، أن تلك الجهود تؤكد أن الأردن، برغم محدودية موارده، لا يساوم على مواقفه، ولا يتردد في أداء واجبه العروبي تجاه فلسطين، متسلحاً بقيادة هاشمية حكيمة وشعب وفيّ.

ودعت اللجنة أبناء الشعب الأردني إلى الالتفاف حول موقف وطنهم، وتحصين وعيهم في وجه هذه الهجمات الدعائية، التي تستهدف الأردن لدوره المحوري والتاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكدت وقوفها التام خلف الجهود الملكية والإنسانية في دعم غزة، وتدعو إلى المزيد من التكاتف والوعي الوطني لمواجهة هذه الحملات الممنهجة، والتصدي لها بإعلام مهني، وموقف وطني موحّد.

كما أعربت كتلة تقدم النيابية على لسان رئيسها رائد رباع الظهراوي واعضائها عن رفضها القاطع والمطلق عن الترهات والاكاذيب التي قام ببثها موقع إلكتروني يدار من لندن التي من شأنها تضليل الرأي العام واستهداف مباشر للهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية ودورها الانساني التي افتقرت لأدنى معايير العمل الصحافي المهني بعيدا عن الموضوعية والدقة.

وأكدت تقدم النيابية، أن الجهود التي تبذلها المملكة، بقيادة جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة تاريخية وثابتة وراسخة، فضلا عن الجهود الدبلوماسية الدؤوبة في اعادة الزخم للقضية المركزية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الحملات الإعلامية التي تستهدف الأردن ليست جديدة، فمنذ بدء العدوان على غزة بدأت الابواق والحسابات المشبوهة عبر كافة المواقع بممارسة دورها الكاذب والخادع والتشكيك بمواقف الأردن القومية والعروبية.

وأكدت "تقدم النيابية" الوقوف خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك في وقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة وأن يعيشوا كباقي دول العالم بأمن وسلام.

--(بترا)

م خ/م ق/ع ط

09/05/2025 21:16:02