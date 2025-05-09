افتتاح أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي التاسع في عمّان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 أيار (بترا) محمد أبوسويلم- افتُتحت اليوم الجمعة، فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي التاسع لعام 2025، في حفل رسمي استضافته جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بمشاركة واسعة لنحو 1500 طالب وطالبة من مؤسسات تعليمية وطنية ودولية، يمثلون أكثر من 18 دولة عربية وأجنبية، وبحضور رسمي وأكاديمي رفيع يتقدمهم وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، راعي الحفل.

وحضر الافتتاح أيضًا الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور هيثم أبو خديجة، والمدير العام لأولمبياد اللغة الإنجليزية الدكتور ماجد حمد، إلى جانب عدد من ممثلي السفارات والملحقيات الثقافية المعتمدة لدى المملكة.

وتُقام هذه النسخة من الأولمبياد تحت شعار "SPORT – رياضة"، في إطار تعليمي تفاعلي يجمع بين التعلّم والإبداع والتبادل الثقافي.

ويهدف إلى صقل مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية وتوسيع آفاقهم الفكرية والمعرفية.

وفي كلمته خلال الحفل، أشار الوزير الشديفات إلى أهمية هذا الحدث في تعزيز تعلّم اللغة الإنجليزية عبر وسائل مبتكرة تواكب العصر، وتدعم قدرات الشباب في مجالات القيادة، والعمل الجماعي، والبحث العلمي، إلى جانب الفنون والمسرح.

كما أكد، أن الأردن، من خلال استضافته لمثل هذه الفعاليات، يرسّخ موقعه كمنصة إقليمية للتلاقي الثقافي والتربوي، تجمع بين الأصالة والانفتاح، وتوفّر بيئة محفّزة للتميز والإبداع.

من جهته، أوضح الدكتور ماجد حمد، أن الأولمبياد يهدف إلى بناء جسور ثقافية بين الشعوب من خلال التعليم، في إطار يوحّد القيم الإنسانية، ويشجع على التفكير النقدي والانفتاح، بعيدًا عن النماذج التقليدية.

بدوره، عبّر الدكتور هيثم أبو خديجة عن فخر الجامعة باستضافة هذا الحدث العالمي، معتبرًا إياه جزءًا من رسالتها في دعم الطلبة وتمكينهم من تطوير مهاراتهم ومعارفهم وفق أحدث النظريات والأساليب التربوية، بما ينعكس إيجابًا على شخصياتهم ومستقبلهم الأكاديمي والمهني.

ويجسّد أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي التاسع نموذجاً رائداً للتعليم التفاعلي والتواصل الثقافي، حيث يوفّر منصة دولية تجمع الطلبة من مختلف الخلفيات لتبادل الأفكار، وتطوير مهاراتهم في بيئة محفّزة على الإبداع والتميّز؛ مما يعكس رسالته في بناء جيل واعٍ وقادر على المنافسة في ميادين العلم والمعرفة.

--(بترا)

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09/05/2025 20:50:24