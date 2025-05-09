افتتاح أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي التاسع في عمّان

افتتاح أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي التاسع في عمّان
عمان 9 أيار (بترا) محمد أبوسويلم- افتُتحت اليوم الجمعة، فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي التاسع لعام 2025، في حفل رسمي استضافته جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بمشاركة واسعة لنحو 1500 طالب وطالبة من مؤسسات تعليمية وطنية ودولية، يمثلون أكثر من 18 دولة عربية وأجنبية، وبحضور رسمي وأكاديمي رفيع يتقدمهم وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، راعي الحفل.
وحضر الافتتاح أيضًا الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور هيثم أبو خديجة، والمدير العام لأولمبياد اللغة الإنجليزية الدكتور ماجد حمد، إلى جانب عدد من ممثلي السفارات والملحقيات الثقافية المعتمدة لدى المملكة.
وتُقام هذه النسخة من الأولمبياد تحت شعار "SPORT – رياضة"، في إطار تعليمي تفاعلي يجمع بين التعلّم والإبداع والتبادل الثقافي.
ويهدف إلى صقل مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية وتوسيع آفاقهم الفكرية والمعرفية.
وفي كلمته خلال الحفل، أشار الوزير الشديفات إلى أهمية هذا الحدث في تعزيز تعلّم اللغة الإنجليزية عبر وسائل مبتكرة تواكب العصر، وتدعم قدرات الشباب في مجالات القيادة، والعمل الجماعي، والبحث العلمي، إلى جانب الفنون والمسرح.
كما أكد، أن الأردن، من خلال استضافته لمثل هذه الفعاليات، يرسّخ موقعه كمنصة إقليمية للتلاقي الثقافي والتربوي، تجمع بين الأصالة والانفتاح، وتوفّر بيئة محفّزة للتميز والإبداع.
من جهته، أوضح الدكتور ماجد حمد، أن الأولمبياد يهدف إلى بناء جسور ثقافية بين الشعوب من خلال التعليم، في إطار يوحّد القيم الإنسانية، ويشجع على التفكير النقدي والانفتاح، بعيدًا عن النماذج التقليدية.
بدوره، عبّر الدكتور هيثم أبو خديجة عن فخر الجامعة باستضافة هذا الحدث العالمي، معتبرًا إياه جزءًا من رسالتها في دعم الطلبة وتمكينهم من تطوير مهاراتهم ومعارفهم وفق أحدث النظريات والأساليب التربوية، بما ينعكس إيجابًا على شخصياتهم ومستقبلهم الأكاديمي والمهني.
ويجسّد أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي التاسع نموذجاً رائداً للتعليم التفاعلي والتواصل الثقافي، حيث يوفّر منصة دولية تجمع الطلبة من مختلف الخلفيات لتبادل الأفكار، وتطوير مهاراتهم في بيئة محفّزة على الإبداع والتميّز؛ مما يعكس رسالته في بناء جيل واعٍ وقادر على المنافسة في ميادين العلم والمعرفة.
--(بترا)
م غ/م د/م ق
09/05/2025 20:50:24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين