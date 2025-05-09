فاعليات اقتصادية ترد على الافتراءات الكاذبة وتؤكد دعمها لجهود الهيئة الخيرية للأشقاء بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 أيار (بترا)-عبرت فاعليات اقتصادية عن رفضها القاطع لكل الحملات المشبوهة والافتراءات الكاذبة التي تصدرها جهات مشبوه ضد الأردن ومواقفه التاريخية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المساندة لأهالي قطاع غزة مؤكدين أن المملكة أقوى من كل المؤامرات وستواصل دعمها المستمر للشعب الفلسطيني الشقيق بكل الظروف.

وأكدت الفاعليات أنها ستواصل العمل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات الانسانية إلى أهالي قطاع غزة كونها محط ثقة لكل المؤسسات المحلية والدولية، رافضه التشكيك بدورها وعملها الانساني ومسيرتها النبيلة في دعم ومساندة المنكوبين اينما كانوا وبكل الظروف.

وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله، حيال المأساة التي يعيشها أهل غزة تتقدم كل المواقف الدولية، فمنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الغاشم تحركت المملكة وسخرت كل امكانياتها للوقوف إلى جانب أهالي القطاع المنكوب، انطلاقا من مواقفها التاريخية والأخوية تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال أن الكذب الإعلامي والدس وفبركة الحقائق الذي تتعرض له المملكة ليست محض صدفة، بل تأتي في سياق ممنهج يستهدف التشكيك الدور الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمواقف الشجاعة التي يقودها جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبخاصة أهالي غزة.

وأضاف أن الأردن، وبمتابعة مباشرة من جلالة الملك، قدم دعماً غير مسبوق لغزة، سواء من خلال الانزالات الجوية وقوافل المساعدات أو من خلال المستشفيات الميدانية والمخابز المتنقلة التي لا تزال تعمل على مدار الساعة، مشدداً على أن بعض الجهات تسعى إلى التشكيك بهذه الجهود بهدف إضعاف الدور الأردني الأخلاقي والإنساني والسياسي في المنطقة.

وأكد أن ما يقدمه الأردن لغزة فاق إمكانيات دول أكبر وأكثر ثراءً، لكن جلالة الملك لا يستعرض بما يقدمه، بل يوجه بصمت وكرامة. ومن واجبنا أن نرد على كل من يهاجم الوطن وقيادته، بنفس الغيرة التي ندافع بها عن مصالحنا الخاصة، بل وأكثر."

وشدد الحاج توفيق على أن استهداف الأردن في هذا التوقيت الحساس ليس عبثياً، بل يرتبط بمواقف المملكة الراسخة التي ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وتُصر على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يزعج أطرافاً عديدة تسعى لإضعاف الصوت الأردني وإخراجه من المشهد.

ودعا الحاج توفيق إلى التصدي لهذه الحملات الممنهجة، كلٌّ من موقعه، مؤكداً أن الدفاع عن الوطن وقيادته واجب وطني لا يقل أهمية عن أي مسؤولية مهنية أو اجتماعية، وأن الصمت لم يعد مقبولاً في مواجهة هذا الكم من التشويه والتضليل، مشددا على ضرورة أن يعي الجميع حجم ما يتعرض له الأردن او ما يحاك ضده من مخاطر ومؤامرات.

وأكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على الجهود التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في خدمة المنكوبين واللاجئين في جميع أنحاء العالم لا سيما أشقائنا في قطاع غزة الذي يعاني من جوع وتدمير وتشرد ونزوح جراء العدوان الاسرائيلي.

من جهته أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الجمعية نظمت عدة حملات لدعم الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وقدمت الهيئة جميع التسهيلات لأعضاء الجمعية للتبرع دون أي طلب أو تلميح عن نسب أو عمولات لصالحها، وتقوم الهيئة بالإعلام عن وصول التبرعات إلى أشقائنا في قطاع غزة والضفة الغربية دون المساس بها.

و أكد الطباع أن على مدار 35 عاما قدمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كل الدعم والمساندة لجميع المحتاجين داخل الأردن وخارجه، بما يعكس قيمنا وموروثنا الديني والاجتماعي الأردني، والمساهمة في خلق حالة من التكافل الإنساني العالمي، ولاسيما لأشقائنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كانت من أوائل الدول التي أطلقت جسرًا جويًا وبريًا لإيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، وبمشاركة دولية واسعة لمساندة أهل غزة وتثبيتهم على أرضهم.

وأدان الطباع بأشد العبارات الحملات التشويهية والادعاءات الكاذبة التي تتعرض لها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، واصفا إياها " باتهامات باطلة ومضللة بحق الهيئة التي تحظى بسمعة طيبة وشفافية عالية على المستويين الإقليمي والدولي، وما هو إلا محض افتراء لا يستند إلى أي دليل أو أساس من الصحة.

وقال الطباع" أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين ستواصل العمل مع الهيئة الخيرية لإيصال كافة المساعدات الانسانية إلى أشقائنا في قطاع غزة' وهي محط ثقة للجمعية ونرفض أي تشكيك بدورها وعملها الانساني، وسندعم مسرتها النبيلة في دعم ومساندة المنكوبين في جميع العالم، وحفظ الله الأردن قيادة وشعبا وسيبقى الأردن الداعم الأول للأشقاء في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة"

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن الاتهامات التي تحاول تشويه دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "عارية عن الصحة بالكامل"، واصفاً إياها بـ"الافتراءات الظالمة التي تستهدف مؤسسة وطنية تقوم بدور إنساني استثنائي".

وقال المهندس الجغبير، أن غرف الصناعة نظمت عدة حملات لدعم الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة، "ولم يكن هناك أي حديث، لا تصريحاً ولا تلميحاً، عن نسب أو عمولات"، مشدداً على أن "الهيئة تقوم بواجبها بتفانٍ ومهنية، في واحدة من أصعب البيئات الإنسانية في العالم".

وأكد إن ما يُقال بحق الهيئة "ظلم كبير وتجني فجّ"، مبينا أن الهيئة "تبذل المستحيل لإيصال شاحنة دواء أو مساعدات غذائية إلى أهلنا في القطاع رغم القصف والتضييق".

وعبرت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع عن رفضها القاطع لكل من يحاول التشكيك بالمواقف الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لاسناد أهالي قطاع غزة في وجه العدوان الغاشم الذي يتعرضون له.

وقال رئيس النقابة الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن الحقد الأسود الذي يمارسه البعض بحق الأردن هدفه النيل من مواقفه الصامدة في رفض مخططات التهجير التي تستهدف أهالي قطاع غزة، ومحاولة لزرع الفتنة، من خلال جملة أكاذيب مكشوفة تصوغها مواقع إعلامية ذات أجندات خاصة.

وأضاف أن مؤسسات القطاع الخاص الأردني على صلة وثيقة بالجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لايصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وسط ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، لكنها مصرة دائما على أداء دورها الكبير المتواصل منذ عقود حيال الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

س ص/م ق/ ع ط

09/05/2025 20:58:56