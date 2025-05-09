اختتام الجولة الأولى للمشاورات القنصلية بين الأردن والإمارات في أبو ظبي

اختتام الجولة الأولى للمشاورات القنصلية بين الأردن والإمارات في أبو ظبي
أبو ظبي 9 أيار (بترا)- اختُتِمَت أعمال الجولة الأولى للمشاورات القنصلية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس، في وزارة الخارجية في أبو ظبي، بحضور كبار مسؤولي وزارتي الخارجية وممثلين عن وزارات العدل والداخلية في كلا البلدين.
وبحثت المشاورات، سبل تعزيز التعاون القنصلي، وتطوير جودة الخدمات المُقدَّمة للجالية الأردنية في الإمارات، والجالية الإماراتية في الأردن.
وترأس الوفد الأردني المشارك في المشاورات، أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، بينما ترأس عن الجانب الإماراتي وكيل وزارة الخارجية الإماراتية السفير عمر عبيد الحصان الشامسي.
واستهلّ السفير القطارنة المشاورات، بنقل تحيّات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مؤكّدًا متانة العلاقات الأخوية التاريخية المتجذّرة بين الأردن والإمارات، والتي أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وأخوه الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمهما الله-.
وأكّد القطارنة، حرص جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا العربية والإسلامية، والتطورات في المنطقة.
وأشاد القطارنة بمستوى الخدمات القنصلية المُقدَّمة من وزارة الخارجية في دولة الإمارات، مؤكّدًا أهمية استدامة التعاون، وتبادل الخبرات لتعزيز العمل القنصلي بين البلدين الشقيقين، مُثنيًا على الجهود التي تبذلها الجهات الإماراتية في تسهيل إجراءات المواطنين الأردنيين.
وأعرب القطارنة عن تطلعه إلى تطوير آليات العمل القنصلي، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات؛ لتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن المرونة وسرعة الاستجابة.
وكان وكيل وزارة الخارجية الإماراتية السفير عمر الشامسي، رحّب بالوفد الأردني، ناقلًا تحيّات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبداللّه بن زايد آل نهيان، مؤكّدًا أن عقد هذه المشاورات القنصلية للمرة الأولى يعدّ فرصةً لتعزيز فعالية التعاون القنصلي عبر القنوات المؤسسية، بما يسهم في تلبية تطلعات مواطني البلدين، وتعزيز ثقتهم بالخدمات المُقدَّمة.
وأشار الشامسي إلى أن العلاقات الإماراتية الأردنية ترتكز على أسس تاريخية وطيدة من التفاهم والتقارب، أرساها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال -طيب اللّٰه ثراهما- منذ بدايات تأسيس دولة الإمارات.
ولفت الشامسي إلى أن هذه العلاقات تتطور بشكل متسارع بتوجيهات مستمرة من قيادتي البلدين الشقيقين، بما أسهم في الارتقاء بالعلاقات الإماراتية الأردنية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
كما تناولت المشاورات القنصلية العديد من القضايا، وسبل تعزيز التسهيلات المُقدَّمة للمواطنين الأردنيين والإماراتيين المتواجدين والمقيمين في البلدين الشقيقين، وجرى بحث إمكانية اعتماد رخص قيادة المركبات الأردنية والإماراتية، تسهيلًا للمواطنين في كلا البلدين مستقبلًا حال استكمال الشروط والمتطلبات لذلك، إضافةً إلى بحث العديد من الإجراءات والتسهيلات في قضايا قنصلية مختلفة تضمنتها أجندة المشاورات.
إلى ذلك، قام الوفد الأردني بزيارة ميدانية إلى مركز عمليات وزارة الخارجية الإماراتية للاطلاع على الممارسات المُتَّبعة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وآليات التنسيق والاستجابة الفورية.
--(بترا)
ص خ/م ق
09/05/2025 20:48:15
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