وفد من بنك الإعمار الألماني يطلع على مشاريع في بلدية برقش

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 9 أيار (بترا)- اطلع وفد رسمي رفيع المستوى من بنك الإعمار الألماني، على مراحل تنفيذ المشاريع الحيوية المدرجة ضمن برنامج "العمل مقابل الأجر" في بلدية برقش بلواء الكورة غربي إربد، حيث تنفذ هذه المشاريع بدعم من بنك الإعمار الألماني، وتعمل على توفير فرص عمل مؤقتة لأبناء المجتمع المحلي.

وشملت الجولة عددًا من المواقع التي شهدت تدخلات تنموية ملموسة، تمثلت في تحسين البنية التحتية، وتأهيل المرافق العامة، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، بما ينسجم مع رؤية بلدية برقش نحو تنمية متوازنة وشاملة.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم البالغ بحجم الإنجاز، والانضباط المؤسسي، والمهنية العالية التي اتسمت بها كوادر البلدية، مؤكدين أن ما تحقق يعد نموذجًا يحتذى في تنفيذ المشاريع التنموية المدعومة دوليًا.

من جهته، أكد رئيس بلدية برقش خالد الفقيه، أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية الداعمة لمسارات التنمية المستدامة منها بنك الإعمار الألماني، تجسد التزام بلدية برقش بالانخراط الفاعل في البرامج الدولية ذات الأثر الإيجابي، وتعكس إيمانها العميق بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الميدان، وتبنى بسواعد أبنائه.

وبين، أن بلدية برقش تعرب عن بالغ تقديرها لهذه الزيارة الميدانية، وهي تؤكد استمرارها في تعزيز جسور التعاون مع الجهات الدولية الداعمة، والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع نوعية ترتكز على الشفافية، وتحدث فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين، وتعزز صمود المجتمعات المحلية في وجه التحديات.

--(بترا)

ح ظ/م د/م ق

09/05/2025 20:29:27