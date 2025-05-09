وفد من بنك الإعمار الألماني يطلع على مشاريع في بلدية برقش

وفد من بنك الإعمار الألماني يطلع على مشاريع في بلدية برقش
إربد 9 أيار (بترا)- اطلع وفد رسمي رفيع المستوى من بنك الإعمار الألماني، على مراحل تنفيذ المشاريع الحيوية المدرجة ضمن برنامج "العمل مقابل الأجر" في بلدية برقش بلواء الكورة غربي إربد، حيث تنفذ هذه المشاريع بدعم من بنك الإعمار الألماني، وتعمل على توفير فرص عمل مؤقتة لأبناء المجتمع المحلي.
وشملت الجولة عددًا من المواقع التي شهدت تدخلات تنموية ملموسة، تمثلت في تحسين البنية التحتية، وتأهيل المرافق العامة، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، بما ينسجم مع رؤية بلدية برقش نحو تنمية متوازنة وشاملة.
وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم البالغ بحجم الإنجاز، والانضباط المؤسسي، والمهنية العالية التي اتسمت بها كوادر البلدية، مؤكدين أن ما تحقق يعد نموذجًا يحتذى في تنفيذ المشاريع التنموية المدعومة دوليًا.
من جهته، أكد رئيس بلدية برقش خالد الفقيه، أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية الداعمة لمسارات التنمية المستدامة منها بنك الإعمار الألماني، تجسد التزام بلدية برقش بالانخراط الفاعل في البرامج الدولية ذات الأثر الإيجابي، وتعكس إيمانها العميق بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الميدان، وتبنى بسواعد أبنائه.
وبين، أن بلدية برقش تعرب عن بالغ تقديرها لهذه الزيارة الميدانية، وهي تؤكد استمرارها في تعزيز جسور التعاون مع الجهات الدولية الداعمة، والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع نوعية ترتكز على الشفافية، وتحدث فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين، وتعزز صمود المجتمعات المحلية في وجه التحديات.
--(بترا)
ح ظ/م د/م ق
09/05/2025 20:29:27
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